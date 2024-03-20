Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeler Yetkilendirilmiş Kişiler Tarafından Yapılacak

Ekonomi

Bitki koruma ürünlerinin onaylanmasına ilişkin denemelerin, yetkilendirilmiş tüzel kişi veya kuruluşlar tarafından yapılması zorunlu olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeleri Yapacaklar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, bitki ve bitkisel ürünler ile mantarların yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin onayına esas biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, başlangıç toksisitesi, direnç, toksikoloji ve ekotoksikoloji denemelerini yapacak tüzel kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar tespit edildi.

Buna göre, bitki koruma ürünlerinin onayına esas denemelerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş tüzel kişi veya kuruluşlar tarafından yapılması zorunlu olacak.

Yetki alınmadan tüzel kişi veya kuruluşlarca yapılacak bitki koruma ürünlerinin onayına esas denemeler, değerlendirmeye alınmayacak.

Denemenin planlanması, denemenin kurulduğu adres, denemenin kurulduğu adresin sahibi olan üretici bilgileri gibi verilerle bütün iş ve işlemler kayıt altına alınacak.

Bu işlemler için Bakanlıkça "Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Deneme Kayıt Sistemi" oluşturulacak ve sistemin kullanılması zorunlu olacak.

Bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesine sahip tüzel kişi veya kuruluşlar, yapacakları her deneme konusu için bünyelerinde bitki koruma ürünü deneme uzmanı yeterliliğine sahip en az 1 kişi görevlendirecek.

Söz konusu belgeyi almak isteyen tüzel kişi veya kuruluşlar, ilgili bilgi ve belgelerle genel müdürlüğe fiziki veya elektronik ortamda müracaat edecek.

Deneme yetkisi verilenler kontrol edilecek

Denemeleri yapmak üzere yetkilendirilmiş tüzel kişi veya kuruluşlar, belirli dönemlerde kontrol edilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce deneme yetkisi almış tüzel kişilerin bir yıl içerisinde belgelerini yönetmelik hükümlerine göre yenilemeleri gerekecek.