Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeler Yetkilendirilmiş Kişiler Tarafından Yapılacak

Bitki koruma ürünlerinin onaylanmasına ilişkin denemelerin, yetkilendirilmiş tüzel kişi veya kuruluşlar tarafından yapılması zorunlu olacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeleri Yapacaklar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikle, bitki ve bitkisel ürünler ile mantarların yetiştirildikleri ve muhafaza edildikleri ortamlarda zararlı organizmalara karşı kullanılacak ticari formdaki bitki koruma ürünlerinin onayına esas biyolojik etkinlik, kalıntı, yan etki, başlangıç toksisitesi, direnç, toksikoloji ve ekotoksikoloji denemelerini yapacak tüzel kişi veya kuruluşların yetkilendirilmesiyle ilgili usul ve esaslar tespit edildi.
Buna göre, bitki koruma ürünlerinin onayına esas denemelerin Bakanlıkça yetkilendirilmiş tüzel kişi veya kuruluşlar tarafından yapılması zorunlu olacak.
Yetki alınmadan tüzel kişi veya kuruluşlarca yapılacak bitki koruma ürünlerinin onayına esas denemeler, değerlendirmeye alınmayacak.
Denemenin planlanması, denemenin kurulduğu adres, denemenin kurulduğu adresin sahibi olan üretici bilgileri gibi verilerle bütün iş ve işlemler kayıt altına alınacak.
Bu işlemler için Bakanlıkça "Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Deneme Kayıt Sistemi" oluşturulacak ve sistemin kullanılması zorunlu olacak.
Bitki koruma ürünleri deneme yetki belgesine sahip tüzel kişi veya kuruluşlar, yapacakları her deneme konusu için bünyelerinde bitki koruma ürünü deneme uzmanı yeterliliğine sahip en az 1 kişi görevlendirecek.
Söz konusu belgeyi almak isteyen tüzel kişi veya kuruluşlar, ilgili bilgi ve belgelerle genel müdürlüğe fiziki veya elektronik ortamda müracaat edecek.
Deneme yetkisi verilenler kontrol edilecek
Denemeleri yapmak üzere yetkilendirilmiş tüzel kişi veya kuruluşlar, belirli dönemlerde kontrol edilecek.
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce deneme yetkisi almış tüzel kişilerin bir yıl içerisinde belgelerini yönetmelik hükümlerine göre yenilemeleri gerekecek.
Son Dakika › Ekonomi › Bitki Koruma Ürünlerinin Onayına Esas Denemeler Yetkilendirilmiş Kişiler Tarafından Yapılacak - Son Dakika
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mart ayında tüketici güven endeksi şubata kıyasla yüzde 0,02 artış gösterdi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,9 artarak 78,9 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 0,4 yükselişle 74,9 olarak kaydedildi.
Denizli'de Şişecam'a bağlı cam fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine vardiyaya geç girerek 15 dakikalığına iş bıraktı. Geçtiğimiz yıl da benzer bir eylem gerçekleştiren işçiler, toplu sözleşme imzalanıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkşeker'in 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işleyerek 1 milyon 161 bin 100 ton şeker ürettiğini açıkladı. Ayrıca, 418 bin 800 ton melas ve 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi. Türkşeker, 40 bin 132 üreticiye 21 milyar TL ödeme yaptı.
TÜBİTAK, yeni ve gelişen teknolojilere yönelik çığır açıcı projelere uluslararası işbirlikleri yoluyla destek sağlamak amacıyla proje çağrısı yaptı. Çağrı kapsamında, çok boyutlu coğrafi bilgi sistemleri ve dijital dönüşüm ekosistemleri gibi çeşitli projelere destek verilecek. Proje süresi en fazla 36 ay olacak ve başvurular 10 Nisan'a kadar yapılabilecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonunda 137.877'ye yükseldi. Bu araçların içinde 65.500 otomobil, 2.724 minibüs, 1.493 otobüs, 19.954 kamyonet, 5.364 kamyon, 28.518 motosiklet, 13.820 traktör ve 504 özel amaçlı taşıt bulunuyor.
Kütahya AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, 405 milyon 502 bin TL'ye ihale edilen Simav Kızılcık Göleti inşaatının tamamlanmasıyla 3 bin 345 hektar tarım arazisinin sulamaya açılacağını belirtti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat ayı sonu itibariyle 343 bin 111'e ulaştı. Eskişehir'deki taşıtların çeşitleri ise otomobil, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlardan oluşuyor. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 142 bin 942'ye ulaştı.
Her yıl yaklaşık 170 ülkeye ihraç edilen Türk dizileri, dünyanın kalabalık ülkesi Çin'e girmeyi hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?