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Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Tatvan'da Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Tatvan'da Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tatvan ilçesinde düzenlenen toplantıda, kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantıda, başvuru konuları, yatırım tutarları ve diğer konular üzerine sunum gerçekleştirildi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü\'nden Tatvan\'da Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
09.01.2024 - 16:16,
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Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tatvan ilçesinde "Kırsal Kalkınma Destekleri" ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, Tatvan Tarım ve Orman Müdürü Ali Kurban, TATSO Başkanı Bilal Adabağ, TATSO üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen toplantının açılışında konuşan TATSO Başkanı Bilal Adabağ ve Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Çolak, 3 Ocak 2024 tarihinde başlayıp 19 Şubat 2024 tarihine kadar başvuruları devam edecek olan kırsal kalkınma destekleri kapsamındaki "Tarıma Dayalı Yatırımların" hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Bitlis Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Hamdullah Kulaj ve Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Fethadin Kaya tarafından başvuru konuları, yatırım tutarları ve başvuruya ilişkin diğer konular üzerine sunum gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla son buldu. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Tatvan'da Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Tatvan'da Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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