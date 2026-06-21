Bitlis'te Yeni Organize Sanayi Bölgesi Projesi - Son Dakika
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Bitlis'te Yeni Organize Sanayi Bölgesi Projesi

Bitlis\'te Yeni Organize Sanayi Bölgesi Projesi
21.06.2026 12:34
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Bitlis'te yeni OSB projesiyle sanayi yatırımları ve istihdam artırılacak, 100 fabrika kurulacak.

Bitlis'te sanayi yatırımlarını büyütmeyi ve istihdamı artırmayı hedefleyen ilave Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projesinde çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, yeni OSB alanında incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bitlis'in son yıllarda sanayi alanında önemli bir gelişim gösterdiğini ifade eden Vali Karakaya, kent genelinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren yaklaşık 70 fabrikanın bulunduğunu ve bu işletmelerde yaklaşık 12 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Mevcut OSB'de faaliyet gösteren firma sayısının 55'e ulaştığını belirten Karakaya, mevcut parsellerin büyük ölçüde dolduğunu, artan yatırım taleplerini karşılamak amacıyla İlave OSB projesinin hayata geçirildiğini kaydetti. Yaklaşık 128 hektarlık alanda kurulması planlanan yeni sanayi bölgesinin mevcut OSB'nin yaklaşık iki katı büyüklüğünde olacağını vurgulayan Karakaya, proje için gerekli idari süreçlerin tamamlandığını ifade etti.

Yeni OSB'de 120 ila 130 arasında sanayi parselinin yer almasının planlandığını belirten Vali Karakaya, bölgede yaklaşık 100 fabrikanın kurulabileceğini söyledi. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 5 dönümlük, büyük yatırımlar için ise 30 dönüme kadar ulaşan parsellerin oluşturulacağı bildirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2027 yatırım programına alınan proje kapsamında 660 milyon lira ödenek ayrıldığını açıklayan Vali Karakaya, bölgede imar planlama ve zemin etüt çalışmalarının sürdüğünü, bu kapsamda yaklaşık 30 ayrı noktada sondaj yapılacağını belirtti. Altyapı projelerinin tamamlanmasının ardından ihale sürecine geçileceğini ifade eden Karakaya, elektrik, doğalgaz, su ve diğer teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla yatırımcılara ön tahsislerin yapılacağını söyledi. Önümüzdeki yıldan itibaren yeni fabrika inşaatlarının başlamasının hedeflendiğini dile getirdi. İlave Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamlanmasıyla birlikte Bitlis'in üretim kapasitesinin önemli ölçüde artması, yeni yatırımcıların kente çekilmesi ve yüzlerce kişiye yeni istihdam imkanı sağlanması bekleniyor. Karakaya, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm kurum ve çalışanlara teşekkür ederek yatırımın Bitlis'e hayırlı olması temennisinde bulundu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bitlis, Yaşam, OSB, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitlis'te Yeni Organize Sanayi Bölgesi Projesi - Son Dakika

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