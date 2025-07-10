BMW'nin İkinci Çeyrek Satışları Yüzde 0,4 Artışla 621 Bin 271'e Yükseldi

Alman otomobil üreticisi BMW Grubu, Çin'deki zayıflığa rağmen ikinci çeyrekte satışlarını yıllık yüzde 0,4 artırarak 621 bin 271'e yükseltti.

BMW Grubu, ikinci çeyreğe ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin üç markasının (BMW, Mini ve Rolls-Royce) araç satışları nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 artarak 621 bin 271'e yükseldi.

Şirketin ana markası BMW'nin araç satışları ise söz konusu dönemde yıllık yüzde 2,6 düşerek 550 bin 693'e geriledi.

Alman üreticinin ikinci çeyrekte elektrikli araç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 161 bin 462'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde şirketin en büyük pazarı olan Çin'deki (Mini markası dahil) araç teslimatlarının yüzde 13,7 azalarak 162 bin 667'ye düşmesi dikkati çekti.

Öte yandan, BMW Grubu'nun yılın ocak-haziran dönemindeki satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 düşüşle 1 milyon 207 bin 388'e indi.