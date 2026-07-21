Bodrum'a 2.761 Yolcu Taşıyan Üç Kruvaziyer Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine üç kruvaziyerle 2 bin 761 yolcu geldi.

İtalya bayraklı 253 metre uzunluğundaki "Aidablu", Malta bayraklı 111 metrelik "Star Flyer" ve 59 metrelik "Arethusa" isimli gemiler Bodrum Yolcu Limanı'na demirledi.

Girit Adası'ndan gelen "Aidablu" gemisinde çoğu Alman 2 bin 611 yolcu ve 648 personel bulunduğu belirtildi.

Rodos'tan gelen "Star Flyer"da çoğu ABD'li 103 yolcu ve 76 personel, İstanköy Adası'ndan gelen "Arethusa" gemisinde ise çoğu Alman 47 yolcu ile 21 personel yer alıyor.

Pasaport işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, ilçedeki tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Kruvaziyerlerin akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak yeni rotalarına hareket edeceği bildirildi.