Bodrum'a İki Kruvaziyerle 3.292 Turist Geldi - Son Dakika
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Bodrum'a İki Kruvaziyerle 3.292 Turist Geldi

Bodrum\'a İki Kruvaziyerle 3.292 Turist Geldi
14.07.2026 11:39
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Bodrum, Aroya ve National Geographic Orion kruvaziyerleriyle 3.292 turisti ağırladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" ve "National Geographic Orion" adlı iki kruvaziyer, 3 bin 292 turist getirdi.

Marmaris Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki "Aroya" Bodrum Limanı'na yanaştı. Gemide çoğu Rus uyruklu 3 bin 207 yolcu ve 1119 personel bulunduğu belirtildi.

Kuşadası Limanı'ndan gelen Bahama bayraklı, 102 metrelik "National Geographic Orion" da sabah limana demirledi. Gemide, çoğunluğu ABD'li 85 yolcu ile 70 personel bulunuyor.

Gemilerden inen turistler, pasaport işlemlerinin ardından Bodrum çarşısını gezdi, tarihi mekanları ziyaret etti.

"Aroya"nın akşam Kaş Limanı'na, "National Geographic Orion"un ise gece Leros Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum'a İki Kruvaziyerle 3.292 Turist Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum'a İki Kruvaziyerle 3.292 Turist Geldi - Son Dakika
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