Bodrum, Bu Yıl 1 Milyonun Üzerinde Yabancı Turist Ağırlamayı Bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum, Bu Yıl 1 Milyonun Üzerinde Yabancı Turist Ağırlamayı Bekliyor

Bodrum, Bu Yıl 1 Milyonun Üzerinde Yabancı Turist Ağırlamayı Bekliyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmciler, bu yıl 1 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayarak iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini belirtti. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, ilçenin bu yıl da turizmde ön planda olacağını söyledi. Deniz ve hava yoluyla çok sayıda turistin geleceğini ifade eden Dengiz, 'Bodrum'a bu yıl 1 milyonun üzerinde yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. Tam anlamıyla sezonu açtık. Turizmciler olarak misafirleri ağırlamaya hazırız.' dedi. İlçede yaklaşık 50 yıldır turizmcilik yapan Galip Gür de Kurban Bayramı tatiliyle sezonun belli bir yoğunluğa ulaşacağını kaydetti. Amaçlarının turizm sezonunu 6 aya çıkarmak olduğunu dile getiren Gür, 'Bu süreler içerisinde dolu dolu turizm yapmak istiyoruz. Bu yıl geçen yıldan biraz daha iyi geçecek gibi gözüküyor. Rezervasyonlara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bodrum kültür, tarih ve doğa olarak birçok özellikleri içerisinde barındırıyor. Bu nedenle her kesime hitap ediyor.' diye konuştu. Turizmci Yılmaz Algül ise Bodrum'da iç pazarda geçen yılki gibi hareketlilik yaşanacağına dikkati çekti. Yurt içinden gelen konuklarının ilçede istedikleri her tatil konseptini bulabildiğini anlatan Algül, 'Pansiyonculuk, otelcilik, beş yıldız ve her şey dahil, hepsi var.' ifadesini kullandı. İlçedeki bir otelin genel müdürü Alişir Şahin, İngiltere başta olmak üzere, Almanya, Polonya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden tatilcilerin Bodrum'a ilgi gösterdiğini belirtti. Bodrum'un her kesime hitap ettiğinden çok tercih edildiğini vurgulayan Şahin, 'Bodrum özellikle eğlence, gastronomi, doğa ve kültürel olarak zengin bir destinasyon. Ekonomik anlamda çok lüks segmente de dar gelirliye de hitap ediyor.' değerlendirmesinde bulundu.

29.05.2024 12:00
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde turizmciler, bu yıl 1 milyonun üzerinde yabancı turist ağırlayarak iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini belirtti.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, AA muhabirine, ilçenin bu yıl da turizmde ön planda olacağını söyledi.

Deniz ve hava yoluyla çok sayıda turistin geleceğini ifade eden Dengiz, "Bodrum'a bu yıl 1 milyonun üzerinde yabancı turistin gelmesini bekliyoruz. Tam anlamıyla sezonu açtık. Turizmciler olarak misafirleri ağırlamaya hazırız." dedi.

İlçede yaklaşık 50 yıldır turizmcilik yapan Galip Gür de Kurban Bayramı tatiliyle sezonun belli bir yoğunluğa ulaşacağını kaydetti.

Amaçlarının turizm sezonunu 6 aya çıkarmak olduğunu dile getiren Gür, "Bu süreler içerisinde dolu dolu turizm yapmak istiyoruz. Bu yıl geçen yıldan biraz daha iyi geçecek gibi gözüküyor. Rezervasyonlara baktığımızda bunu görebiliyoruz. Bodrum kültür, tarih ve doğa olarak birçok özellikleri içerisinde barındırıyor. Bu nedenle her kesime hitap ediyor." diye konuştu.

"Her kesime hitap ediyor"

Turizmci Yılmaz Algül ise Bodrum'da iç pazarda geçen yılki gibi hareketlilik yaşanacağına dikkati çekti.

Yurt içinden gelen konuklarının ilçede istedikleri her tatil konseptini bulabildiğini anlatan Algül, "Pansiyonculuk, otelcilik, beş yıldız ve her şey dahil, hepsi var." ifadesini kullandı.

İlçedeki bir otelin genel müdürü Alişir Şahin, İngiltere başta olmak üzere, Almanya, Polonya, Rusya ve diğer Avrupa ülkelerinden tatilcilerin Bodrum'a ilgi gösterdiğini belirtti.

Bodrum'un her kesime hitap ettiğinden çok tercih edildiğini vurgulayan Şahin, "Bodrum özellikle eğlence, gastronomi, doğa ve kültürel olarak zengin bir destinasyon. Ekonomik anlamda çok lüks segmente de dar gelirliye de hitap ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum, Bu Yıl 1 Milyonun Üzerinde Yabancı Turist Ağırlamayı Bekliyor - Son Dakika

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