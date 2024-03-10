Bodrum'un birçok noktasında hizmet veren belediye kafelere yenisi eklenirken, Akyarlar'da açılan yeni kafe vatandaşların uğrak noktası oldu.
Uygun fiyat politikası ile vatandaşların ilgiyle gittiği Belediye AŞ'ye ait restoran ve kafelerin sayısı, vatandaşlardan gelen talepler üzerine artıyor. Son olarak Akyarlar Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan kafe, bölge halkının uğrak noktası oldu. Kafeye gelen vatandaşlar, kafenin açılmasıyla birlikte bölgenin çehresinin de hemen değiştiğini belirterek Başkan Aras ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletirken verilen hizmetten de memnuniyetlerini dile getirdi.
"Akyarlar'ın buna çok ihtiyacı vardı"
Akyarlar'da ikamet eden Serdar Kurtuluş, "Her şeyden önce çok memnunuz çünkü Akyarlar'ın buna çok ihtiyacı vardı. Burada kış nüfusu az değil, yazdan çok kışı da önemsiyoruz biz, burada yaşadığımız için. Diğer beldelerde de açıldığını duyduğumda çok memnun olmuştum. Hizmetten de çok mutluyum" dedi.
"İşletme sayısı 51'e yükseldi"
Bodrum Belediye AŞ Genel Müdürü Levent Öcal, Bodrum halkı başta olmak üzere ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlerin de belediye kafe ve restoranlarından çok memnun olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"2019 yılında 12 olan işletme sayımız bugün 51'e yükseldi. Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği kafe ve restoranlarımızın dışında yine Bodrum halkı tarafından ilgiyle karşılanan kreşlerimiz, otoparklarımız ve yat yanaşma tesislerimiz ile Bodrum halkına ve gelen misafirlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeni açılan Akyarlar Kafemiz de bunlardan biri. 140 kişi kapasiteye kadar hizmet verebilecek." - MUĞLA
Son Dakika › Ekonomi › Bodrum'da Akyarlar Mahallesi'nde Yeni Bir Belediye Kafe Açıldı - Son Dakika
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