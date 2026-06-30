Bodrum\'da Dev Kruvaziyer \'Aroya\' Ziyareti

Muğla'nın önemli turizm merkezlerinden Bodrum ilçesi, Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki dev kruvaziyer "Aroya"yı ağırlıyor.

Marmaris Limanı'ndan hareket eden dev yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Gemide ağırlıklı olarak Rus uyruklulardan oluşan toplam 2 bin 671 yolcu ve 1067 personel bulunduğu öğrenildi.

"Aroya"nın bugün akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak Antalya'nın Kaş Limanı'na doğru hareket edeceği bildirildi. - MUĞLA