Bodrum\'da Dev Yolcu Gemisi Aroya\'ya Karşılandı

Malta bayraklı "Aroya" adlı dev yolcusu gemisi Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

İstanbul Limanı'ndan hareket eden 335 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, sabah saat 09.00'da Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Gemide, ağırlıklı olarak Suudi Arabistan uyruklu olmak üzere toplam 1532 yolcu ile 1071 personel bulunduğu bildirildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, Bodrum çarşısı, tarihi kale ve sahildeki restoranları ziyaret ederek alışveriş yaptı. Kimileri de Bodrum sahillerinin tadını çıkardı.

Dev kruvaziyerin, bu gece saat 23.00'te Yunanistan'ın Rodos Limanı'na hareket etmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi. - MUĞLA