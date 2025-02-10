Bodrum'da Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bodrum'da Kent Lokantası Açıldı

Bodrum\'da Kent Lokantası Açıldı

Bodrum Belediyesi, vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla Kent Lokantaları'nın ilkiyi açtı. Törende, sosyal adalet ve dayanışma vurgulandı.

10.02.2025 16:56  Güncelleme: 16:58
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Bodrum Belediyesi tarafından, vatandaşlara kaliteli, güvenilir, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla hayata geçirilen Kent Lokantaları'nın ilki düzenlenen törenle açıldı.

Bodrum Eski Otogar'da gerçekleşen açılış törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, Bodrum Belediyesi Gıda AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akbaş, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bodrum Belediyesi Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan, Kent Lokantası'nın herkese sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek yiyebileceği bir yer olarak kapılarını açtığını belirterek şunları söyledi: "Amacımız toplumun her kesimine hizmet etmek, dayanışmayı güçlendirmek ve soframızı paylaşmaktır. Burada sadece bir lokanta açmıyoruz aynı zamanda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini hayata geçiriyoruz"

"İnsana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı ve değerli olamaz"

Sosyal adaleti güçlendirecek, dayanışmayı büyütecek önemli bir adımı hep beraber attıklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, şu ifadelerde bulundu:

"Belediyecilik sadece yol yapmak, alt yapı çalışmalarını gerçekleştirmek, imar ve iskan uygulamalarını düzenlemek değildir. Belediyecilik tam anlamıyla insan hayatına dokunan, insanın onurunu yücelten bir iştir. Bizler biliyoruz ki insana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı ve değerli olamaz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Kent Lokantası bu anlayışın en temel göstergesidir. Kent lokantaları sadece yemek yenilen alanlar değil, hakça paylaşımın, dayanışmanın ve eşitliğin vücut bulduğu yerlerdir"

"Halkın refahını önceleyen, insan onurunu merkeze alan belediyecilik anlayışı"

Kent Lokantaları'nın halkın refahını önceleyen bir belediyecilik anlayışının işareti olarak hayata geçirileceğini vurgulayan Başkan Mandalinci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu projemizle birlikte vatandaşlarımız uygun fiyatlı, sağlıklı, doyurucu bir öğüne erişmesini sağlayacağız. Gıda israfının önüne geçerek yerel üreticimizden alınan malzemelerle beraber hem üreticimiz desteklenecek hem de onlardan alınan sağlıklı gıda burada hünerli ellerle vatandaşımıza doyurucu gıda olarak sunulacaktır. Sosyal devlet anlayışının yerelden hayata geçmesi için de çok kıymetli bir katkı sağlayacak Kent Lokantamız. Açtığımız ve açacak olduğumuz Kent Lokantaları yalnızca ekonomik krizlerin değil, aynı zamanda adaletsiz gelir paylaşımı ve eşitsizliklerin ortaya çıkardığı sorunlara karşı da güçlü bir çözüm adımı atacaktır. Çünkü biliyoruz ki hakça paylaşılmayan hiçbir kaynak adalet getirmez. Bizler halkın refahını önceleyen, insan onurunu merkeze alan bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek üzere sosyal belediyecilik adımlarını atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz"

"Halk için hayata geçirilen Kent Lokantaları"

Kent Lokantaları projesinin sadece belediyenin çabalarıyla değil, vatandaşların desteği, yerel üreticilerin emeği ve mutfakta çalışanların özverisiyle hayat bulduğunu söyleyen Başkan Mandalinci, "Bu lokantanın mutfağında sadece yemek değil, emek, alın teri ve dayanışmanın da tadı olacak. Çalışma arkadaşlarımız burada sadece yemek yapmıyor, bu kentin dayanışmasına, bu kentin birliğine çok güzel imza atıyorlar. Bu anlamda Kent Lokantaları'nda emeği geçen kıymetli mesai arkadaşlarıma, mutfak personelimize, projeye destekte bulunan her bir hayırseverimize çok teşekkür ediyorum. Halk için halkın emeğiyle hayata geçirdiğimiz kent lokantamızın açılışı hepimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, kurdele kesimi ve yemek servisi ile devam etti.

Kent Lokantası, hafta içi her gün 11.30 ile 14.30 saatleri arasında hizmet verecek. Vatandaşlar, üç çeşit yemeği 100 Türk Lirası karşılığında alabilecek, öğrenciler ise bu menüden 80 Türk Lirası'na faydalanabilecek. Ayrıca dileyen hayırseverler, askıda yemek uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz yemek yemesine katkıda bulunabilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Kent Lokantası Açıldı - Son Dakika

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