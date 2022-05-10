Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi

10.05.2022 13:20
Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Akdeniz Turizm Vakfı iş birliği ile Bodrum Turizm Buluşması gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Akdeniz Turizm Vakfı iş birliği ile Bodrum Turizm Buluşması gerçekleştirildi.

"Reflections-People Planet Prosperity (Yansımalar-İnsanlar Gezegen Refah) adıyla gerçekleştirilen buluşmaya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı ve Kurucu Ortağı Tony Zahra, Akdeniz Turizm Vakfı Kurucu Ortağı ve Genel Sekreteri Andrew Agius Muscat, Akdeniz Turizm Vakfı Başkan Yardımcısı ve Tunus Turizm Eski Bakanı Dr. Tijani Haddad, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Malta Türkiye Başkonsolosu Walter Mallia, Akdeniz Turizm Vakfı senatörleri ile delegasyonu, oda başkanları, STK temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyeleri ve iş insanları katıldı.

Reflections-People Planet Prosperity video gösterimi ile başlayan program, Dr. Barbaros Kon'un oteller adına geçtiğimiz yıla ait temel sonucu vurgulayan ve önümüzdeki yılda turizm, konaklama ve seyahat sektörü için başarı faktörlerinin neler olduğunu öne süren makro ölçütlü performans inceleme sunumu ile devam etti.

Dünya'daki Turizm Trendleri başlığıyla Murat Can Canbay moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda Akdeniz Turizm Vakfı Başkanı Tony Zahra, Avrupa Seyahat Komisyonu Direktörü Malta Turizm Otoritesi Başkanı Dr. Gavin Gulia, Forbes Travel Guide Elçisi Filip Boyen, BBC TV/Radio Program Yayımcısı Rajan Datar katılımcılarla önemli görüşler paylaştı.

Organizasyon için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Tony Zahra, "Zorlu geçen iki yılın ardından şimdi tekrar başlıyoruz. İnsanlara turizmde nasıl ileri gidilebileceğini anlatmak için onları bir araya getirmeye çalışıyoruz. Akdeniz dünya turizmi için çok önemli çünkü dünyadaki turistlerin çeyreği Akdeniz'e geliyor. Bu vakıf da iş birliği içinde ama kendi aralarındaki rekabeti koruyarak Akdeniz ülkelerini bir araya getiriyor. Amacımız burada bir katalizör görevi görerek insanları bir araya getirmek ve Akdeniz'i tekrar dünyanın merkezi haline getirebilmek" diye konuştu.

BBC TV Program yayıncısı Rajan Datar, gençlerin önemine vurgu yaparak onların vizyonunu genişletmek için çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekliliğini ifade etti. Filip Boyen güvenli turizmin önemine vurgu yaparken Gavin Gulia da misafir bağlılığı ve personel eğitimi konusunda görüşlerini paylaştı.

Akdeniz'in ve dünyanın yaşamını sürdürmek zorunda olduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Aras, "Turizm, ticaret veya diğer birçok şey bundan sonra geliyor. Önce yaşamak zorundayız, daha sonra diğer olguları bunların üzerine koyabiliriz. Bu noktada Akdeniz'in doğal yapısını korumak çok önemli. Onu kirlilikten, düzensiz göçten ve yangınlardan korumak zorundayız. Küresel bir sorun olan büyük bir iklim krizi ile karşı karşıyayız. Her gün atmosfere karbon salıyoruz ve küresel ısınmayı hızlandırıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığımız orman yangınlarını düşünürsek, hava sıcaklığından kaynaklı ciddi krizler var. Bunlar Akdeniz'e çok uzak değil, ilerleyen yıllarda birkaç yıl içerisinde ne olacağını çok da kestiremiyoruz. Yarın için şimdiden elimizden geleni yapmak zorundayız. Evet belki ülkelerin politikalarını ilgilendiren bir sorun ama yerelde biz de birçok şey yapabiliriz. Çünkü büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de yaptığı gibi o büyük değişimi ve dönüşümü küçük küçük adımlar atarak gerçekleştirdi" dedi.

Programın ardından Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından katılımcılara ve panelistlere çiçek takdim edildi. - MUĞLA

Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi
Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi
Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi
Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi
Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi
Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi
Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanlığı: Müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı İçişleri Bakanlığı: Müzik yayın saati 01.00'e kadar uzatıldı Davutoğlu, Mersin'e geldi Davutoğlu, Mersin'e geldi Amasya'da yaz dönemi turizm hazırlıkları masaya yatırıldı Amasya'da yaz dönemi turizm hazırlıkları masaya yatırıldı

Ahmet Aras, Akdeniz, Bodrum, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Türkiye ile Kazakistan arasında 15 anlaşma imzalandı! İkili ticarette yeni hedef belirlendi
19:09 Borussia Dortmund, Haaland'ın yerini dakikalar sonra doldurdu! Karim Adeyemi ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı
18:44 AK Partili Akbaşoğlu açıkladı: Memur ve emeklinin alım gücünü artıracak düzenleme yolda
18:35 Turizm sektörünün tecrübeli ismi Ali Kızıldağ yeni sezondan umutlu: Krizlere bağışıklık kazandık
17:49 AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı binası önünde panik! Şüpheli çanta bomba imha uzmanları tarafından patlatıldı
17:47 Manchester City, yılın transferini duyurdu! Erling Haaland' ı resmen renklerine bağladılar
17:32 Şampiyonlar Ligi'nde büyük değişiklik! UEFA uygulayacağı yeni formatı resmen duyurdu
17:24 Seçime girme yeterliliğine sahip parti sayısı 27 oldu
17:13 "Geceleri eşim beni reddediyor" diyen kadın, ünlü ilişki terapistinden yardım istedi
17:04 Toprakta saatler süren kazı sonucu ortaya çıkarılan yüzüğün üzerindeki yazı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2022 19:31:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da Turizm Buluşması gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement