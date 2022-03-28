Bodrum'da yapı fuarı düzenleniyor - Son Dakika
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Bodrum'da yapı fuarı düzenleniyor

28.03.2022 14:35
Bodrum'da yapı fuarı düzenleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek 2. Yapı Dekorasyon Mimarlık ve Gayrimenkul Fuarı öncesinde Very Chic Hotel'de bir basın toplantısı düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek 2. Yapı Dekorasyon Mimarlık ve Gayrimenkul Fuarı öncesinde Very Chic Hotel'de bir basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin farklı illerinden markalar 31 Mart 1-2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında Bodrum Expo 2. Yapı Dekorasyon Mimarlık ve Gayrimenkul Fuarı'nda buluşuyor. Herodot Kültür Merkezi ve Sergi Alanı'nda düzenlenecek olan fuar; bölgenin yapı, inşaat, dekorasyon ve gayrimenkul sektöründe öne çıkan üretici ve tedarikçilerinin buluşma noktası olacak.

Farklı sektör temsilcilerinin profesyonellerini, yatırımcı ile tüketicilerini bir araya getirmeyi hedefleyen fuarın açılışı, 31 Mart Perşembe günü saat 14.00'te yapılacak.

"Bodrum büyük fırsatlar barındırıyor"

Fuar öncesi Gümbet Mahallesi'ndeki Very Chic Hotel'de bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda fuara ilişkin açıklama yapan İdeal Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Recep Karakaya, Bodrum'daki fuarın sektör açısından önemli bir lokasyon olduğuna dikkat çekerek "Pandemi nedeniyle Bodrum'un nüfusu ve ticari hacmi 3 kat arttı. Sürekli yaşamak için yeni insanların yerleştiği, Türkiye'nin en lüks konut projelerinin inşa edildiği yerlerden birisi olan Bodrum, inşaat sektörü için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu potansiyeli değerlendirerek güçlü bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Bu durum katılımcı firmalarımıza da katkı sunacaktır. Yoğun bir talep var fuara. Bodrum'da var olan potansiyeli yatırımcılara sunacağız" dedi.

Bodrum Otelciler Derneği(BODER) Başkanı ve Very Chic Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz ise yaptığı konuşmada otel tadilatlarının önemine değindi. Bu tür fuarların hem Bodrum'a değer kattığını hem de otelcilerin malzeme tedariki için güzel fırsat olduğunu dile getiren Dengiz, "Buradan otelcilere seslenmek istiyorum. Eğer siz farklılaşmazsanız oteliniz ölür. Eğer bir otel tadilatını yapmazsa ölür. Ben her yıl otelimde tadilat yapmaya çalışıyorum. Bu tür fuarlar bu anlamda çok değerli" dedi.

Bodrum'da fuar turizminin her geçen yıl daha da geliştiğini dile getiren Ömer Faruk Dengiz, BODER olarak bu tür fuarlara destek verdiklerini sözlerine ekledi. - MUĞLA

Bodrum'da yapı fuarı düzenleniyor
Bodrum'da yapı fuarı düzenleniyor
Bodrum'da yapı fuarı düzenleniyor

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Gayrimenkul, Dekorasyon, Bodrum, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da yapı fuarı düzenleniyor - Son Dakika


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