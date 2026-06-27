Bodrum'da Yaz Tatili Hareketliliği Başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Yaz Tatili Hareketliliği Başladı

Bodrum\'da Yaz Tatili Hareketliliği Başladı
27.06.2026 16:27
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Okulların kapanmasıyla Bodrum'da sahiller doldu, otel dolulukları %80'e ulaştı, yoğunluk artıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde okulların kapanması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte sahillerde beklenen hareketlilik başladı. Yaklaşık iki haftadır sakin görüntüsüyle dikkat çeken koylar, yerli ve yabancı turistler ile gurbetçilerin ilçeye akın etmesiyle yeniden dolup taştı.

Türkiye'nin turizmde öne çıkan destinasyonlarından Bodrum'da hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükselmesiyle vatandaşlar serinlemek için sahillere koştu. İlçenin birçok koyunda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşurken, denize girenlerin yanı sıra sahilde güneşlenmeyi ve kitap okuyarak vakit geçirmeyi tercih edenler de dikkat çekti.

Otellerde doluluk oranları arttı

Yaz sezonunun tam anlamıyla başlamasıyla birlikte otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 80'lere ulaştığı öğrenilirken, ikinci konut sahiplerinin de ilçeye giriş yapmasıyla kent genelindeki hareketlilik arttı. Öte yandan tekne turlarında da yoğunluk gözlemlendi.

Turizmde sezon değerlendirmesi

Bodrum'daki bir otelin müdürü İlker Adaş, sezon hareketliliğinin okulların kapanmasıyla birlikte belirgin şekilde arttığını söyledi. Son yıllarda Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı takviminin sezon başlangıcına yaklaşmasıyla turizm hareketinin aylara yayıldığını ifade eden Adaş, Mayıs ve Haziran aylarının adeta yer değiştirdiğini belirtti.

Bayram döneminde hem otel hem de tatil köylerinde yüzde yüze yakın doluluk oranlarıyla hizmet verdiklerini kaydeden Adaş, sonrasında oluşan boşluğu toplantı gruplarıyla değerlendirdiklerini söyledi.

Yüzde yüz doluluk beklentisi

Okulların kapanmasıyla birlikte yeniden yüksek doluluk seviyelerine ulaşıldığını ifade eden Adaş, "Hatta yüzde yüz diyebilirim. Bugün itibarıyla hem otelimiz hem tatil köyümüz yüzde yüz doluluk oranıyla faaliyet gösteriyor olacak" dedi.

Misafir profilinin ağırlıklı olarak Batı Avrupa ve iç pazardan oluştuğunu belirten Adaş, mevcut tablonun dengeli ilerlediğini ve bunun ülke turizminin tanıtımı açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Sektörel zorluklar ve gelecek beklentisi

Bodrum genelindeki turizm görünümünü de değerlendiren Adaş, geçen yılın benzerinin yaşanacağını düşündüğünü belirterek, "Bodrum geneli için süper bir tablo, muhteşem sonuçlar var diyemeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Yüksek maliyetlerin sektördeki tüm işletmeleri etkilediğini söyleyen Adaş, bu durumun fiyatlara yansıdığını, tüketicinin daha seçici davranmasına neden olduğunu kaydetti.

Uzun sezon vurgusu

Sarı yaz döneminin etkisiyle sezonun Ekim ayının sonuna kadar devam etmesini beklediklerini söyleyen Adaş, fiyatların bazı tüketici grupları için daha ulaşılabilir seviyelerde tutulmasının önemine dikkat çekti.

Özellikle Batı Avrupalı ileri yaş grubunun Bodrum'a olan ilgisinin sürdüğünü belirten Adaş, sezonun uzamasının turizm gelirlerine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Sezona ilişkin temennilerini de paylaşan Adaş, bölgede ve ülke genelinde doğal afetlerin, yangınların ve olumsuzlukların yaşanmadığı verimli bir dönem geçirilmesini diledi.

Yazın sıcak yüzünü hissettirdiği Bodrum'da önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Bodrum, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bodrum'da Yaz Tatili Hareketliliği Başladı - Son Dakika

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