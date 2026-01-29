Bodrum 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurduna kavuşuyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı devam eden 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşaatı önümüzdeki eğitim ve öğretim yılına tamamlanmış olarak girecek ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi ve Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli ve Gençlik ve Spor Bodrum İlçe Müdürü Oktay Dumruk ile Bodrum Ortakent mahallesinde yapımı devam eden öğrenci yurdu inşaatında incelmelerde bulundu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yerleşkesine yakın bir konumda bulunan 400 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdu inşaatının son durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Dr. İdris Akbıyık, inşaatın hızla devam ettiğini belirterek, öğrenci yurdunun önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirileceğini açıkladı. - MUĞLA