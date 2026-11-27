Palau bayraklı kruvaziyer gemisi Astoria Grande, 314 kişilik mürettebatı ve 277 yolcusuyla Bodrum Limanı'na yanaştı. Yolcuların büyük bölümünü Rus turistler oluşturuyordu; gemiden inen bu yolcular, ilçenin tarihi ve turistik noktalarını gezerek Bodrum'u keşfe çıktı.

Sabah saat 08.00'de Arnavutluk'un Sarande Limanı'ndan Bodrum'a gelen Astoria Grande, 193 metre uzunluğunda. Gemide toplam 277 yolcu ve 314 mürettebat bulunduğu öğrenildi.

Turistler, gemiden indikten sonra Bodrum'un tarihi sokaklarını, çarşısını ve turistik noktalarını ziyaret etti. İlçenin kültürel ve yöresel değerlerini yakından tanıma imkânı bulan turistler, çarşı esnafından alışveriş yaparak bölge ekonomisine de katkı sağladı.

Bodrum Limanı'nda gün boyunca kalan Astoria Grande'nin saat 16.00'da Antalya Limanı'na hareket edeceği bildirildi.