Bodrumlu kadınların ördüğü 1400 motif sokaklar için gölgeliğe dönüşecek - Son Dakika
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Bodrumlu kadınların ördüğü 1400 motif sokaklar için gölgeliğe dönüşecek

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Bodrumlu kadınların ördüğü 1400 motif sokaklar için gölgeliğe dönüşecek
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Bodrum’da kadınların bir ay boyunca ördüğü 1400 motif, sokaklarda kullanılacak dekoratif gölgeliklere dönüşüyor. Projenin ilk uygulaması Turgutreis Sevgi Yolu’nda planlanırken gölgeliklerin başlangıçta 50 metre, ilerleyen süreçte 150 metre olması hedefleniyor.

Bodrum'da kadınların bir ay boyunca ördüğü bin 400 rengarenk motif, sokaklarda kullanılacak dekoratif gölgeliklere dönüşüyor. Kadınlar, motifleri birleştirmek için bir araya gelirken projede ilk uygulamanın Turgutreis Sevgi Yolu'nda yapılması planlanıyor.

Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Atölye Mai iş birliğinde yürütülen "Bodrumlu Kadınlar Sokak İçin Örüyor" projesinin ilk etabı tamamlandı. Bir ay boyunca evlerinde, komşularıyla ve atölye çalışmalarında örgü ören kadınlar, hazırladıkları bin 400 motifi bir araya getirmek için Atölye Mai'nin bahçesinde buluştu. "Hem Örgü Hem Piknik" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar, önce 11'er motiften oluşan sıralar hazırladı. Daha sonra bu sıralar birleştirilerek 22 motiften oluşan, asılmaya hazır gölgelikler oluşturuldu. Çalışmalar sırasında piknik yapan kadınlar, müzik eşliğinde vakit geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Av. Keziban Gözde Çakıroğlu da etkinliğe müdürlük personeliyle birlikte katıldı. Motiflerin birleştirilmesi için çalışmaların önümüzdeki günlerde devam edeceği bildirildi.

İlk durak Turgutreis olacak

Kadın emeğini kent estetiğiyle buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında, sokaklarda kullanılan tente ve brandalara alternatif dekoratif gölgelikler hazırlanıyor. İlk uygulamanın Turgutreis Sevgi Yolu'nda yapılması planlanırken, çalışmanın başlangıçta 50 metre uzunluğunda olması, ilerleyen süreçte ise 150 metreye çıkarılması hedefleniyor. Hazırlanan örnek uygulamanın farklı şartlardaki dayanıklılığı test edilirken gölgeliklerin yaz aylarında kullanılması, kış aylarında ise muhafaza edilerek uzun yıllar değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Mandalinci'den kadınlara teşekkür

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, kadınların el emeğiyle hazırlanan bin 400 motifin bir araya getirilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, projeyle kadınların üretime katılımını desteklemeyi ve Bodrum sokaklarına özgün bir görünüm kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti. Projeye katkı sunan kadınlara, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne ve Atölye Mai'ye teşekkür eden Mandalinci, kadın emeği ve dayanışmasıyla Bodrum'u güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Motiflerin birleştirilmesinin tamamlanmasının ardından projenin ikinci etabına geçilecek. İkinci etapla ilgili ayrıntıların Bodrum Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
TurgutreisEkonomiBodrumKültürÇevreSanatYaşamKadınSon Dakika

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