BoE'den Temkinli Faiz İndirimi Sinyali - Son Dakika
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Ekonomi

BoE'den Temkinli Faiz İndirimi Sinyali

İngiltere Merkez Bankası, yıl sonuna kadar 25 baz puan faiz indirimi bekliyor.

19.09.2024 16:18
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İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikasında "temkinli gevşeme" sinyallerinin ardından bu yıl sonuna kadar 25 baz puan faiz indirimi bekleniyor.

BoE Para Politikası Kurulu, bugün politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5'te sabit bırakma kararı alırken, PPK açıklamasında enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe sürdürülebilir bir şekilde dönmesine yönelik riskler daha da azalana kadar para politikasının yeterince uzun bir süre kısıtlayıcı kalmaya devam etmesinin gerekeceği ifade edildi.

PPK ayrıca Birleşik Krallık hükümet tahvili stokunun gelecek 12 ay içinde 100 milyar sterlin azaltılarak toplam 558 milyar sterline düşürülmesi yönünde fikir birliğine vardı.

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, BoE'nin kararı sonrası paylaştığı notta, PPK üyelerinin para politikası kısıtlamasının yavaş ve istikrarlı bir şekilde kaldırılması yönünde fikir birliği oluşturduklarını ifade etti.

BoE'nin ağustostaki faiz indiriminin ardından bu yıl sonuna kadar bir kez daha faizi düşürmesini beklediklerini kaydeden Raja, "Banka faizinin yıl sonunda yüzde 4,75'e düşeceğini öngörüyoruz. Sonrasında 2025 boyunca da dört çeyrek puanlık faiz indirimi görmeyi bekliyoruz. 2026'da ise üç kez faiz indirimine giderek, BoE'nin politika faizini yüzde 3'e çekeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"25 baz puandan fazla indirim yapma ihtimali düşük"

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Direktörü Jessica Hinds de PPK'nın bugünkü kararının sürpriz olmadığını belirterek, "PPK açıklaması, tahmin ettiğimiz gibi büyük olasılıkla BoE'nin kasımda gevşemeye gidileceğini güçlü bir şekilde ortaya koydu. Ancak açıklamanın 'kademeli bir yaklaşımı' vurgulayan temkinli tonu, PPK'nin ABD Merkez Bankası (Fed) gibi davranıp 25 baz puandan fazla indirim yapma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Hinds, bugün daha ilgi çekici olan gelişmenin hükümet tahvil stokunu 12 ay içinde 100 milyar sterlin azaltma kararı olduğunu kaydetti.

Varlık yönetim şirketi abrdn Başekonomist Yardımcısı Luke Bartholomew ise BoE'nin "göreceli temkinliliğinin" Fed'in dünkü 50 baz puanlık indirimle gevşeme döngüsüne güçlü bir başlangıç yapmasıyla tezat oluşturduğunu aktardı.

İngiltere'de enflasyon baskılarının yüksek seyretmeye devam ettiğini dile getiren Bartholomew, "İş gücü piyasası ekonominin sağlığı konusunda oldukça karışık mesajlar veriyor. Bu ayrışma şimdilik sterlini desteklemeye yardımcı olacaktır. Ancak ekim sonunda açıklanacak yeni bütçeye yaklaştıkça ülke piyasalarında dikkatler giderek para politikasından maliye politikasına kayabilir. Elbette Bankanın bir sonraki tahminlerine mali değişiklikleri de dahil etmesi gerekecek ve bu da zamanı geldiğinde daha hızlı kesintiler için temel oluşturabilir." değerlendirmesini yaptı.

BoE'nin bir sonraki para politikası toplantısı 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BoE'den Temkinli Faiz İndirimi Sinyali - Son Dakika

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