Boğazlardan 65 bin 807 gemi geçişi - Son Dakika
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Ekonomi

Boğazlardan 65 bin 807 gemi geçişi

2024 ocak-eylül döneminde İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan 65 bin 807 gemi geçti.

23.10.2024 14:19
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında ocak-eylül döneminde toplamda 65 bin 807 gemi hareketi gerçekleştiğini belirterek, "Boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı ise 1,9 milyon oldu." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'deki boğazlardan yılın 9 ayında gerçekleşen gemi hareketlerine ilişkin verileri paylaştı.

Türk boğazlarının ticari ve ulaşım amaçlı gemi geçişleri açısından yoğun bir dönem yaşadığına işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 2024 yılının ocak-eylül döneminde toplamda 65 bin 807 gemi hareketi gerçekleşti. Boğazlarımızdan son 20 yıllık dönemde geçen gemi sayısı ise 1,9 milyon oldu. Bu gemi geçişleri uluslararası deniz taşımacılığında kritik öneme sahip ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşımaya devam ediyoruz."

" Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı yüzde 3,1 arttı"

Uraloğlu, Çanakkale Boğazı'ndan eylülde 3 bin 760 geminin geçtiğini ve geçişlerin 860'ının, petrol dahil olmak üzere, tehlikeli yük taşıyan tankerler olduğunu belirterek, bu gemilerle 18 milyon 282 bin 121 tonu "tehlikeli" olmak üzere 47 milyon 343 bin 491 ton yük taşındığını vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 34 bin 646'ya ulaştı. Bu gemi geçişlerinde 7 bin 791 tehlikeli yük tankeri ile 157 milyon 5 bin 205 tonu tehlikeli yük olmak üzere toplam 453 milyon 746 bin 887 ton yük taşındı." ifadelerini kullandı.

İstanbul Boğazı'ndan 9 ayda 31 bin 161 gemi geçti

İstanbul Boğazı'ndan eylülde geçen gemi sayısının, 785'i tehlikeli yük taşıyan tankerler olmak üzere 3 bin 302 olduğunu ifade eden Uraloğlu, gemilerle 15 milyon 307 bin 99 tonu tehlikeli, 35 milyon 473 bin 199 ton yük taşındığına işaret etti.

Uraloğlu, yılın 9 ayında İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı ve yük miktarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:

"Ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 artarak 31 bin 161, tehlikeli yük taşıyan tanker sayısı ise 7 bin 302 olarak gerçekleşti. Bu dönemde 137 milyon 623 bin 581 tonu tehlikeli olmak üzere toplam 342 milyon 936 bin 330 ton yük taşındı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Boğazlardan 65 bin 807 gemi geçişi - Son Dakika

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