Bolat, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar fazla verdiğini duyurdu - Son Dakika
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Bolat, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar fazla verdiğini duyurdu

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Bolat, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar fazla verdiğini duyurdu
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari işlemler hesabının Eylül 2026'da 2,7 milyar dolar fazla verdiğini duyurdu. Bolat, yıllıklandırılmış cari açığın 39,2 milyar dolara indiğini ve ilk 9 ay açığının 28 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının milli gelire oranının tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam ettiğini açıkladı.

Cari işlemler hesabı, Eylül 2026 döneminde 2,7 milyar dolar fazla verdi. Yılın ilk 9 ayında cari işlemler açığı 28 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığı ağustos ayındaki 41,3 milyar dolar seviyesinden 39,2 milyar dolara geriledi.

BAKAN BOLAT YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eylül ayı cari işlemler hesabı istatistiklerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Bolat, "Hizmet ihracatı, 2026 yılı Eylül ayında yıllıklandırılmış olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 oranında artarak 127,2 milyar dolara ulaşmıştır. Yıllıklandırılmış bazda seyahat gelirlerimiz 2026 yılı Eylül ayında 61,6 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz ise 45,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla mal ve hizmet ihracatı toplamı, bir önceki yıla göre yüzde 4,8 oranında artarak 410,9 milyar dolara yükselmiştir. Küresel konjonktürde artan risk ve belirsizliklere rağmen cari işlemler açığının milli gelire oranı tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam etmiş; 2025 yılında yüzde 1,9 olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı ikinci çeyreğinde ise yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,3 ile tarihsel ortalamanın altındaki performansın devam ettiği görülmektedir. 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ise bu oranın ikinci çeyrekteki seviyesine yakın gerçekleşerek tarihsel ortalamanın altında seyrettiği öngörülmektedir" dedi.

Kaynak: DHA
Ticaret BakanıÖmer BolatEkonomiFinansEylülSon Dakika

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