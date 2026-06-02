Bolat, Fransa\'da Türk-F Fransız İşbirliğini Görüştü

02.06.2026 17:58
Ticaret Bakanı Bolat, Paris'te Fransız iş dünyasıyla Türkiye-Fransa ilişkilerini ele aldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fransa'nın başkenti Paris'te Fransız iş dünyası temsilcileriyle görüştü.

Bolat, iki günlük Fransa ziyaretinin ilk etabında Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği'nde Fransız İş Adamları ve Sanayiciler Derneği (MEDEF) ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Fransız iş dünyasının farklı sektörlerinden temsilciler katıldı.

Toplantıda konuşan Bolat, "Tarihsel olarak Fransa, Türkiye'nin uzun süreli ilişkisi olan en önemli ve güvenilir ticaret ortaklarından biri olmuştur." dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerin uzun geçmişe sahip olduğunu, Osmanlı dönemine kadar uzandığını belirten Bolat, Fransa'da yaşayan yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının bu ülkenin ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

Bolat, burada yaşayan Türklerin Fransa ile Türkiye arasında bir köprü oluşturduğunu kaydederek, Fransız yatırımlarının iki ülke arasındaki ilişkiler için önemine dikkati çekti.

Merkezi Paris'te bulunan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 3-4 Haziran'da düzenlediği Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'da bulunduğunu hatırlatan Bolat, ziyaret kapsamında ayrıca Fransa'da yaşayan Türk girişimcilerle de toplantı yapacağını kaydetti.

Bolat, Fransa Dış Ticaret ve Ekonomik Çekicilikten Sorumlu Delege Bakanı Nicolas Forissier ile İstanbul'da yaklaşık 3,5 ay önce Türkiye-Fransa 8. Dönem Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Toplantısı kapsamında bir araya geldiklerini anımsatarak, "Umarım 17 Şubat 2027'de Fransa'da, Paris'te 9. JETCO toplantısını gerçekleştiririz. Bu sefer Sayın Forissier ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Fransa ile Türkiye arasında ele alınacak çok sayıda konu olduğunu anlatan Bolat, "Sizlerle iki konuda konuşmak istiyorum: İlki Türkiye-Fransa ilişkileri, ikincisi ise Türkiye-AB (Avrupa Birliği) ilişkileri. Çünkü ikisi de birbirine bağlı ve entegre meselelerdir." şeklinde konuştu.

Bolat, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme gösterdiğini vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin art arda 23 çeyrektir büyüdüğünü dile getirdi.

Fransa ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin son 5 yılda yaklaşık yüzde 70 artarak yıllık 14 milyar dolardan 24,2 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, "Bu, her iki ülkenin işletmeleri için çok umut verici bir gelecek gösteriyor." dedi.

Bakan Bolat, son 3 ayda Orta Doğu'da binlerce masum insanın öldürüldüğüne ve Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğuna değinerek, "Bu durum, tedarik zinciri ve enerji fiyatları açısından dünya ekonomisi üzerinde önemli olumsuz şoklar oluşturdu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

