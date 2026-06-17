Bakan Bolat: Hicaz ve Körfez'de alternatif koridorlar müteahhitlik için vizyon

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hicaz ve Körfez bölgelerinde alternatif koridorların oluşturulmasının müteahhitlik sektörü için çok önemli bir vizyon olduğunu söyledi.

Bakanlığın desteğiyle Türkiye Müteahhitler Birliği tarafından düzenlenen "İnşaat Zirvesi Türkiye" etkinliği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bazı ülkelerden bakanlar ve sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara'da bir otelde başladı.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, özellikle ticaret savaşları ve korumacılığın hız kazandığı süreçte işbirliği ve bölgesel ittifakların öneminin her geçen gün arttığını belirtti. Dünya ticareti ve ekonomisinin yeniden istikrarlı bir büyüme patikasında yol almasının önemine işaret eden Bolat, bu çerçevede ABD ile İran arasında gelecek cuma günü imzalanması planlanan barış mutabakatının, dünya ekonomisi, siyaseti, ticareti ve en önemlisi dünya halkları için huzur, istikrar ve gelişme getirmesini temenni etti.

"En çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasındayız"

Bolat, müteahhitlik sektörünün, hizmetler sektörünün en önemli alanlarının başında geldiğini, bunun 250 alt sektöre de kaynaklık ettiğini belirtti.

Türkiye'nin hizmetler ihracatının, geçen yıl 122,6 milyar dolara ulaştığını anımsatan Bolat, "Dünyada en çok hizmet ticareti fazlası sağlayan ilk 6 ülke arasında yer almaktayız. Bu yıl ocak-mayıs döneminde hizmetler ihracatımızın 40 milyar doları aşmasını tahmin ediyoruz." dedi.

Bolat, Türkiye'nin turist sayısı bakımından dünyada dördüncü, turizm gelirleri açısından altıncı sırada yer aldığını dile getirdi.

Yurt dışı müteahhitlik sektörünün ise dünyada ikinci sırada bulunduğuna işaret eden Bolat, "Özellikle 138 ülkede 13 bini aşan proje sayısıyla, 562 milyar dolarlık bir hacme ulaşan proje stokuyla göğsümüzü kabartıyor. Bunun 512 milyar doları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında olduğu son 23 yılda başarılmıştır. Benzer şekilde müşavirlik sektöründe de ülkemiz oldukça ilerlemektedir ve dünyada ilk 225 şirketin sıralandığı müşavirlik ve mühendislik şirketleri arasında 8 şirketimiz yer almıştır. Bugün itibarıyla 3,5 milyar doları aşan bir proje stoku müşavirlik sektörümüzde başarılmıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik proje stokunda Bağımsız Devletler Topluluğu'nun yüzde 43 ile ilk sırada yer aldığını belirten Bolat, Rusya ve Türkmenistan'ın da ilk iki sırayı paylaştığını, ardından yüzde 25 payla Orta Doğu ülkelerinin ve yüzde 18 payla Afrika ülkelerinin geldiğini bildirdi.

Son yıllarda Avrupa ülkelerinin payının arttığına işaret eden Bolat, geçen yıl müteahhitlik sektörünün kazandığı proje stokları içinde Avrupa ülkelerinin yüzde 40'lık payla birinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Bolat, Türk müteahhitlik sektörünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, ülkede son 23 yılda yapılan 355 milyar dolarlık ulaştırma, alt ve üstyapı alanlarındaki yatırımlarda önemli rol üstlendiğini ifade etti.

"Orta Doğu ülkeleriyle derinleşen ilişkilerimiz müteahhitlik projelerinin sayısını artırıyor"

Kamu bütçesinin haricinde kamu-özel ortaklığı ve yap-işlet-devret projeleriyle önemli finansmanlar sağlandığını söyleyen Bolat, şöyle devam etti:

"Bu anlamda gururumuz olan İstanbul Havalimanı, Avrasya Tüneli, Çanakkale, Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim köprüleri gibi mega projeler başarıyla tamamlanmıştır. Hızlı tren projeleri, otoyollar, demir yolları bunlar arasında yer almaktadır. Orta Doğu ülkeleriyle derinleşen ilişkilerimiz uluslararası müteahhitlik projelerinin sayısını artırıyor. Ukrayna'da üstlendiğimiz proaktif rol, Orta Asya'da Türk Cumhuriyetleri ve özellikle Kafkaslardaki yakın ilişkilerimizle kazanılan projeler, Balkanlar'da kazanılmış projeler ve Afrika'da yaklaşık 100 milyar dolarlık proje stokları, ülkemizin dış müteahhitlikteki bütün dünyayı kapsayan ağını ve gücünü göstermektedir."

Bakan Bolat, yurt dışındaki Eximbank kuruluşlarıyla gerçekleştirilen bağlantılar ve diğer ülkelerdeki müteahhitlik firmalarıyla yapılan konsorsiyum ortaklıklarının da uluslararası müteahhitlikte önemli rol oynadığını, buradaki hedefin ise "kazan-kazan" temelinde birlikte güçlenme anlayışı olduğunu ifade etti.

"Türk Eximbank, bu yıl alıcı kredileri enstrümanını devreye soktu"

Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru projelerinin, Türk müteahhitlik sektörü için ilerleyen dönemin önemli yatırımı olduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Körfez'de yaşanan savaşın gösterdiği şekilde Hicaz ve Körfez bölgelerinde alternatif koridorların oluşturulması müteahhitlik sektörü için çok önemli vizyon göstermektedir. Suriye ve Ukrayna'nın yeniden imarı da önümüzdeki süreçte uluslararası müteahhitlik sektörü için çok önemli alanlardır. Yine Avrupa'da eskiyen altyapıları yenilemede de çok ciddi projeler ortaya çıkmaktadır. Bunda da müteahhitlerimiz konsorsiyumlarla, uluslararası ortaklıklarla rekabet güçleri sayesinde önemli bir pay alabileceklerdir. Bu vesileyle Türk Eximbank, bu yıl alıcı kredileri enstrümanını devreye soktu. Müteahhitlerimizin bu imkanları değerlendirmesini tavsiye ediyoruz."