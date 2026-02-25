Bolat'tan Suriye ile Ticaret Görüşmeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolat'tan Suriye ile Ticaret Görüşmeleri

25.02.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ticaret ilişkilerini geliştirmek için görüşmeler yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ve Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyalden yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Bedevi ve Şaar ile verimli birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, "Bedevi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, karşılıklı ticarette gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması, gümrük kapılarının modernizasyonu ve genişletilmesi, transit geçişlerin hızlandırılması gibi başlıklar başta olmak üzere, Türkiye ve Suriye arasındaki gümrükler alanındaki işbirliği konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bolat, görüşmede iki ülke arasında Aralık 2025'te imzalanan Türkiye-Suriye Ortak Gümrük Komitesi'nin ilk toplantısını en kısa sürede gerçekleştirme hususunda mutabık kaldıklarını, Suriye'de yeni yönetimin ülkelerinde ve bölgede oluşturduğu enerjiden güç alarak, iki ülke arasındaki lojistik ağların güçlendirilmesinin bölgesel bağlantısallığa katkı sağlayacağı hususunu vurguladıklarını belirtti.

Şaar ile gerçekleştirdikleri görüşmede ise iki ülke arasında geçen yıl ulaşılan 3,7 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye-Suriye Ticaret Bakanlıkları arasında kurulan JETCO mekanizması toplantısını, ilkbaharda gerçekleştirmek için anlaştık. Toplantı marjında, geniş kapsamlı bir iş ve yatırım forumu gerçekleştirmeyi de kararlaştırdık. Suriye ile ticaretimizi artırmak ve ikili ortaklıklarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Diplomasi, Ekonomi, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolat'tan Suriye ile Ticaret Görüşmeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutköy’de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada Arnavutköy'de Çinli iş adamını öldürenlerin havalimanından kaçış anları kamerada
Jeffrey Epstein’in ABD’de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in ABD'de 6 adet gizli deposu ortaya çıktı
Bukele’den Meksika’ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır Bukele'den Meksika'ya zehir zemberek sözler: Suçu yenemeyen devlet, suç ortağıdır
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı
27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı’dan ’ikinci aşama’ mesajı gelecek 27 Şubat çağrısının yıl dönümünde İmralı'dan 'ikinci aşama' mesajı gelecek
İlker Yağcıoğlu’nun En-Nesyri pişmanlığı İlker Yağcıoğlu'nun En-Nesyri pişmanlığı

15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:52
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kulüpsüz kaldı
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 15:59:55. #7.11#
SON DAKİKA: Bolat'tan Suriye ile Ticaret Görüşmeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.