Bolat'tan Suriye ile Ticaret Görüşmeleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal eş-Şaar ve Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Müdürü Kuteybe Ahmed Bedevi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyalden yaptığı paylaşımda, söz konusu görüşmelere ilişkin bilgi verdi.

Bedevi ve Şaar ile verimli birer telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, "Bedevi ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, karşılıklı ticarette gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve hızlandırılması, gümrük kapılarının modernizasyonu ve genişletilmesi, transit geçişlerin hızlandırılması gibi başlıklar başta olmak üzere, Türkiye ve Suriye arasındaki gümrükler alanındaki işbirliği konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bolat, görüşmede iki ülke arasında Aralık 2025'te imzalanan Türkiye-Suriye Ortak Gümrük Komitesi'nin ilk toplantısını en kısa sürede gerçekleştirme hususunda mutabık kaldıklarını, Suriye'de yeni yönetimin ülkelerinde ve bölgede oluşturduğu enerjiden güç alarak, iki ülke arasındaki lojistik ağların güçlendirilmesinin bölgesel bağlantısallığa katkı sağlayacağı hususunu vurguladıklarını belirtti.

Şaar ile gerçekleştirdikleri görüşmede ise iki ülke arasında geçen yıl ulaşılan 3,7 milyar dolarlık toplam ticaret hacminin ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımları değerlendirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye-Suriye Ticaret Bakanlıkları arasında kurulan JETCO mekanizması toplantısını, ilkbaharda gerçekleştirmek için anlaştık. Toplantı marjında, geniş kapsamlı bir iş ve yatırım forumu gerçekleştirmeyi de kararlaştırdık. Suriye ile ticaretimizi artırmak ve ikili ortaklıklarımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."