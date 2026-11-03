Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının 285,6 milyar dolarla hedefi aştığını söyledi

Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının 285,6 milyar dolarla hedefi aştığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolat, yıllıklandırılmış mal ihracatının geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. Bolat, 282 milyar dolarlık hedefin aşıldığını belirtti.
Bolat: "(Yıllıklandırılmış mal ihracatı) Geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi aştık"
Kaynak: AA
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