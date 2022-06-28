Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi

28.06.2022 15:49
Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 22. toplantısını Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu 22. toplantısını Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Toplantıda gündem; lojistik merkezlerin bölgenin gelecek projeksiyonunda önemi ve yapılabilecek çalışmalar oldu.

Bölgedeki 7 ilin Ticaret ve Sanayi Odalarının oluşturduğu Bölgesel Kalkınmada Güç Birliği Platformu'nun 22'nci toplantısı, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Gaziantep TO Başkanı Tuncay Yıldırım, Osmaniye TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, Antakya TSO Başkanı Hikmet Çinçin, Kilis TSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Şanlıurfa TSO Başkanı İ. Halil Peltek, Adıyaman TSO Başkanı Mustafa Uslu, ve Kahramanmaraş TSO Başkanı Şahin Balcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Osmaniye TSO Başkanı Devrim Murat Aksoy, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Osmaniye'nin en çok talep ettiği konulardan birisinin de Lojistik köy kurulması olduğunu, Hatay ve Osmaniye için lojistik sektörünün gelişerek bölge ekonomisinin gelişmesine katkı sunacağını belirtti.

Aksoy konuşmasının devamında, "Bölgeden geçecek uluslararası yüklerin intermodal taşıma fırsatına kavuşması amacıyla; İlimizin Lojistik Köy çalışmaları çerçevesinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının mali ve teknik desteği ile İskenderun Lojistik Köyü ile Antakya ve Osmaniye Lojistik Destek Merkezleri kurulması ile ilgili olarak Master Plan hazırlanmıştır. Bölgemizin kalkınmasında önemli rol üstlenecek sektörlerden biri olan lojistik sektörünün bölgemizde gelişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Toplantıda ana gündem maddesi olarak "Lojistik Köy Kurulumuna Yönelik Çalışmaların Bölgemize Yansıması ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" konuşulurken, lojistik merkezlerin bölgenin gelecek projeksiyonundaki önemi ve bu anlamda yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Bu çerçevede Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, GTO'nun Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde hazırladığı Gaziantep Lojistik Köy fizibilite çalışması hakkında bilgi vererek, "Bölgesel kalkınmaya lojistik köy yatırımlarının yapacağı katkı tartışmasız çok büyük olacaktır. Coğrafi olarak stratejik bir noktada olan, aynı zamanda güçlü bir üretim ve ihracat potansiyeline sahip bölgemize hizmet edecek bir lojistik köy, şüphesiz bölgesel kalkınmaya büyük katkı sunacaktır" diye konuştu.

Programda ayrıca Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Doç. Dr. Banu Tanrıöver, toplantı gündemi olan "Lojistik Köy Kurulumuna Yönelik Çalışmaların Bölgemize Yansıması ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi" konusunda sunum gerçekleştirdi. Ülkemizde yer alan lojistik merkez yatırımları ve lojistik merkezlerin bölge için önemine ilişkin bilgilerle başlayan sunum; platform üyesi kentlerin lojistik merkez ile ilgili çalışmaları ve gelecek vizyonlarının değerlendirilmesi ile devam etti. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bölge odalarının 22. toplantısı Osmaniye TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi - Son Dakika

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