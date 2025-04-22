Bolu Belediyesi\'nden Çiftçilere Maliyet Fiyatına Ata Tohumu Fidesi

Bolu Belediyesi tarafından üretilen 200 bin adet ata tohumu yerli fideler çiftçilere maliyet fiyatına satılacak.

Bolu'da tarımsal üretimin kesintiye uğramaması, üretime teşvik ve genetiği oynanmamış gıdayı vatandaşlarla buluşturmak amacıyla Bolu Belediyesi'nin kendi seralarında ürettiği 200 bin adet 'ata tohumu' fideyi bu yılda Bolulu çiftçiler ve üreticilerle paylaşacak. Bolu'ya has yerel fidelerden üretim yapmak isteyen üreticiler, semt pazarlarındaki satış standından veya Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden maliyet fiyatına satın alabilecek.

2 noktadan temin edilecek

Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki üretilen ve tamamen Bolu'ya has yerli ata tohumlarından elde edilen fideleri Bolulu çiftçiler, domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak ve altın çilek başta olmak üzere birçok genetiği korunmuş, doğal sebze fidesini Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden veya semt pazarlarındaki satış standından, Mayıs ayından itibaren maliyet fiyatında temin edebilecek. - BOLU