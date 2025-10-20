Bolu'da Hamsi Fiyatları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bolu'da Hamsi Fiyatları Düştü

Bolu\'da Hamsi Fiyatları Düştü
20.10.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamsinin fiyatı 250 liradan 150 liraya düştü, Bolu'da vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bolu'da kilogram fiyatı 250 liradan 150 liraya düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hamsinin bolluğuna dikkati çeken balıkçı, "Son 10 yıldır Bolu'ya böyle güzel hamsi gelmemişti, vatandaş bol bol hamsi yiyecek" değerlendirmesinde bulundu.

İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan halk pazarında deniz ürünleri yoğun ilgi gördü. Tezgahlarda geçen hafta 250 liradan satışa sunulan, bu hafta ise 100 lira birden ucuzlayan hamsiye vatandaşlar rağbet gösterdi. Pazarda diğer balıklardan çupra 500, levrek 600, yerli somon 400, ithal somon 750 ve istavrit ise 200 liradan satışa sunuldu.

"Son 10 yıldır Bolu'ya böyle güzel hamsi gelmemişti"

Uzun yıllardır balıkçılık yapan İlhan Başaran, son 10 yıldır Bolu'ya bu kadar güzel hamsi gelmediğini belirtti. Hamsinin tezgahlarda bol olduğunu ifade eden Başaran, "Denizde fırtına olmadığı zaman ve hamsi bol çıktığında fiyatlar düşüyor. İnşallah bu sene Bolu halkı bol bol hamsi yiyecek. Bugün ilk defa hamsinin fiyatı 150 liraya düştü. Son 10 yıldır Bolu'ya böyle güzel hamsi gelmemişti" dedi.

Başaran, balık bolluğunu avlanma yasaklarının sıkı tutulmasına bağlayarak, "Herhalde yasakları biraz sıkı tutuyorlar. Şu anda Ereğli, Karadeniz tarafından geliyor. Yasakları sıkı tutarsan balık bol çıkıyor" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yaşam, bolu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolu'da Hamsi Fiyatları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü Bir çaya o kadar para verince, kalanları yanında götürdü
Böyle şaka olmaz gerçekten Doktorun aklını aldı Böyle şaka olmaz gerçekten! Doktorun aklını aldı
Güney Amerika ülkesinde facia Raydan çıkan tren cayır cayır yandı Güney Amerika ülkesinde facia! Raydan çıkan tren cayır cayır yandı
Trump Nijerya’yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Eski polis köy kahvesinde ölüm saçtı Bilanço ağır Eski polis köy kahvesinde ölüm saçtı! Bilanço ağır

23:16
Sadettin Saran’dan İsmail Yüksek’e sürpriz
Sadettin Saran'dan İsmail Yüksek'e sürpriz
22:59
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü’yü odasına çağırdı
Serdal Adalı derbi biter bitmez Orkun Kökçü'yü odasına çağırdı
22:58
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde maçın sonuna damga vuran tartışma
22:18
Fenerbahçe’den Beşiktaş’a olay yaratacak göndermeler
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratacak göndermeler
22:00
5 gol, 2 kırmızı kart Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0’dan geri dönerek Beşiktaş’ı devirdi
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi
21:55
Beşiktaş taraftarından hakeme ’’bahis yapsana’’ tezahüratı
Beşiktaş taraftarından hakeme ''bahis yapsana'' tezahüratı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2025 04:29:05. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Hamsi Fiyatları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.