Bolu'da ORKÖY Kredileri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bolu'da ORKÖY Kredileri Sahiplerini Buldu

Bolu\'da ORKÖY Kredileri Sahiplerini Buldu

Bolu'da 103 kişi ORKÖY kredisi almaya hak kazandı, çeşitli hibe destekleri sunulacak.

05.03.2025 17:19
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Gerede, Yeniçağa ve Mudurnu ilçelerinde Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredisi almaya hak kazanan 103 kişi kurayla belirlendi. Dış cephe mantolama, tomruk çekme vinci-tambur, süt sığırcılığı, besi koyunculuğu ve traktör alabilmek için vatandaşlar hibe destekli kredilerine kavuşacak.

Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) Projesi çerçevesinde Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün destekleri sürüyor. ORKÖY'ün 2025 yılı programı kapsamında Gerede ve Yeniçağa ilçelerinde toplam 10 köyde vatandaşlara dış cephe mantolama, süt sığırcılığı, besi koyunculuğu ve traktör kredisi olmak üzere 42 orman köylüsü için kredi hakkı tanımlandı. Mudurnu ilçesinde ise toplam 9 köyde dış cephe mantolama, tomruk çekme vinci-tambur (mekanik), dış cephe mantolama ve katı yakıtlı kalorifer sistemi ile motorlu testere (kabuk soyma aparatılı) kredisi olmak üzere 61 orman köylüsü için hak sahipliliği kura çekimi yapıldı. - BOLU

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bolu'da ORKÖY Kredileri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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