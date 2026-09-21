Bolu'da palamut tezgahları doldurdu, tanesi 125 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da palamut tezgahları doldurdu, tanesi 125 TL'den alıcı buluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu\'da palamut tezgahları doldurdu, tanesi 125 TL\'den alıcı buluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'de av yasağının kalkmasıyla yaşanan palamut bereketi Bolu'daki balık tezgahlarına yansıdı. Tezgahlarda tanesi 125 TL'den satılan palamudun bolluğunun bir ay daha sürmesini bekleyen balıkçı esnafı, fiyatlar uygunken alınıp dondurucuya konmasını öneriyor.

Karadeniz'de av yasağının kalkmasıyla yaşanan balık bereketi Bolu'da tezgahlara yansıdı. Tanesi 125 TL'den satılan palamut, hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yeni av sezonuyla birlikte Karadeniz'e açılan balıkçıların limanlara kasalar dolusu palamutla dönmesi, Bolu'daki balık pazarlarında büyük hareketlilik oluşturdu. Sezonun ilk günlerinden itibaren ağlara takılan palamut bereketi tezgahlara taşınırken, uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren balıkçılarda yoğunluk oluşturdu. Tezgahlarda palamudun tanesi 125 TL'den, hamsinin kilosu ise 200 TL'den satışa sunuldu.

"Palamut olmasa hamsiyi bu fiyata yiyemezler"

Tezgahlara her gün taze balık geldiğini belirten balıkçı esnafı İlhan Başaran, vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Balık bolluğunun devam etmesini temenni eden Başaran, "Her gün çok taze palamut geliyor. Palamudun şu an tam zamanı, onun için vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Zaten bunun 1-1,5 ay gibi bir zamanı var. Palamut bol olduğu için hamsi de çok güzel geliyor ve ucuz. Yoksa palamut olmasa hamsiyi bu fiyata yiyemezler. İnşallah balık bol olur, milletimiz doya doya yesin" dedi.

"Fiyatlar uygunken alıp dondurucuya koysunlar"

Bolluğun yaklaşık bir ay daha süreceğini tahmin ettiklerini söyleyen Başaran, "Şu anda yoğun ilgi palamutta. 1 ay kadar daha bu bolluğun sürmesini bekliyoruz. Fiyatlar uygunken vatandaşlarımız alıp derin dondurucularına koysunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
KaradenizEkonomiYaşamBoluSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, “Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz“ dedi Hiç galibiyeti olmayan takıma yenildi, "Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz" dedi
Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu Kalabalık gruba laf attı, dayak yedi: Silahı çekip yanlışlıkla kendini vurdu
Adana’da 5 büyüklüğünde deprem Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınan 191 şüpheli sağlık kontrolünden geçti
Kılıçdaroğlu’na ses getirecek İmamoğlu sorusu Tek kelimeyle yanıtladı Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay Herkes ağzı açık izledi Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi
17:33
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
Kozinoğlu soruşturmasında tutuklu sayısı 7 oldu
16:52
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah’a 6 ay trafikten men cezası
Mahkeme kararını verdi: Muhammed Salah'a 6 ay trafikten men cezası
16:42
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF’ye devredildi
Trafik kazası çetesi soruşturmasında kayyum atanan 20 şirket TMSF'ye devredildi
16:34
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
16:27
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
14:44
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Afra Saraçoğlu havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2026 18:38:50. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da palamut tezgahları doldurdu, tanesi 125 TL'den alıcı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement