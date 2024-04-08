Bolu\'da Ramazan Bayramı Boyunca Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz

Bolu'da Ramazan Bayramı boyunca özel halk otobüsleri mesire alanları hariç ücretsiz hizmet verecek.
Bolu Belediyesi, Ramazan Bayramı boyunca mesire yerleri hariç özel halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "3 günlük Ramazan Bayramı boyunca Bolu şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerimiz ücretsiz hizmet vereceklerdir. Vatandaşlarımız mesire alanları ( Abant, Gölcük) hariç tüm güzergahlardaki özel halk otobüslerimizden bayram boyunca ücretsiz faydalanabilirler" denildi. - BOLU
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Akenerji, sera gazı emisyon yoğunluğunu 2017 yılını baz alarak 2030 itibariyle yüzde 50 oranında azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket ayrıca karbon ayak izini azaltma, tek kullanımlık plastiklerin santrallerinden kaldırılması, su kaynaklarının etkin kullanımı ve iş sağlığı güvenliği alanlarında iyileştirmeler yapmayı hedefliyor.
Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor. Belediye Meydanı ve PTT Caddesi yakınında kurulan pazarda vatandaşlar, bayram eksiklerini tamamlamak için tezgahlarda satışa sunulan ürünleri inceleyerek alışveriş yapıyor. Esnaf ise pazarda kıyafetler gibi çeşitli ürünleri satışa sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, milletimize, şehrimize, İslam alemine ve insanlığa mutluluk ile huzur getirmesini temenni etti. Kesikbaş, bayramın birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesi için en güzel vesile olduğunu vurguladı.
MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ali Akçay ve yönetimi, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü tebrik etmek için ziyarette bulundu. Akçay, iş birliği ve hizmet odaklı çalışmanın önemine vurgu yaparken, Kocagöz ise kalıcı eserler bırakmayı hedeflediklerini belirtti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Perşembe günleri kurulan semt pazarı bu haftaya özel 9 Nisan Salı günü kurulacak. Pazarda, bayramlık alışverişlerini yapmak isteyenler çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirterek 'iyi bayramlar' dileğinde bulundu.
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