Bolu Gerede'de orman yollarında 26 koruge büz ve 5 kutu menfez yapımı tamamlandı - Son Dakika
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Bolu Gerede'de orman yollarında 26 koruge büz ve 5 kutu menfez yapımı tamamlandı

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Bolu Gerede\'de orman yollarında 26 koruge büz ve 5 kutu menfez yapımı tamamlandı
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Bolu Gerede'de orman yollarının altyapısını güçlendirmek için yürütülen sanat yapısı çalışmaları tamamlandı. 15 kilometrelik programda 26 koruge büz, 5 kutu menfez ve 1 istinat duvarı yapıldı; çalışmaların yangınlara hızlı müdahaleye katkı sağlaması hedefleniyor.

Bolu'nun Gerede ilçesinde, orman yollarının altyapısını güçlendirmek amacıyla yürütülen sanat yapısı çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 26 koruge büz, 5 kutu menfez ve 1 istinat duvarı yapıldı.

Gerede Orman İşletme Müdürlüğünün yatırım programı kapsamında, Acısu Orman İşletme Şefliğine bağlı 001 ve 037 kodlu yollar ile Haşat Orman İşletme Şefliğine bağlı 530, 534 ve 547 kodlu orman yollarında sanat yapıları inşa edildi. İhale kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde toplam 26 koruge büz, 5 kutu menfez ve 1 istinat duvarı yapıldı. Toplam 15 kilometrelik program kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, yapı denetim görevlileri tarafından kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, imalatların şartname ve sözleşme hükümlerine uygun şekilde tamamlandığı tespit edildi. Tamamlanan çalışmaların, başta orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale olmak üzere diğer ormancılık faaliyetlerinin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Gerede'de orman yollarında 26 koruge büz ve 5 kutu menfez yapımı tamamlandı - Son Dakika
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