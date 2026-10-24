Bolu İl Özel İdaresi, Merkez'de 15 bin 200 metrelik köy yolu bakımını sürdürüyor - Son Dakika
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Bolu İl Özel İdaresi, Merkez'de 15 bin 200 metrelik köy yolu bakımını sürdürüyor

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Bolu İl Özel İdaresi, Merkez\'de 15 bin 200 metrelik köy yolu bakımını sürdürüyor
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Bolu İl Özel İdaresi, Merkez, Gerede ve Yeniçağa'da köy yolu bakım ve çizgi işlerini sürdürüyor. Merkezde 15 bin 200, Gerede'de 12 bin 900 metrede çalışmalar sürerken Yeniçağa'da 2 bin 300 metrede çizgi çalışması tamamlandı; gece ve sisli havada görünürlüğün artması hedefleniyor.

Bolu İl Özel İdaresi tarafından Merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerindeki köy yollarında ulaşım konforunu ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarında bakım, asfaltlama ve yol çizgi çalışmalarına devam ediyor. Merkez ilçede Gövem-Avdan, Saççılar-Pelitçik, Susuzkınık, Gökpınar-Çaygökpınar ve Vakıfgeçitveren güzergahlarını kapsayan 15 bin 200 metrelik yolda çalışmaların ardından Kemaller-Hamzabey grup yolundaki çalışmalar da tamamlandı. Gerede ilçesinde ise Kazanlar-Zeyneller, Çalaman grup yolu, Yenecik-Muratfakılar arası, Ibrıcak köy yolu, Çoğullu köyü, Halaçlar grup yolu ve Çoğullu köy içi yolunu kapsayan toplam 12 bin 900 metrelik güzergahta çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği bildirildi. Yeniçağa ilçesinde de sıcak asfalt (BSK) uygulaması yapılan 2 bin 300 metrelik güzergahta sarı banket çizgileri çekilerek yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Yol çizgi aracı ve saha ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla, özellikle gece sürüşlerinde ve sisli hava şartlarında yol çizgilerinin görünürlüğünün artırılması hedefleniyor. Çalışmaların, sürücülerin güzergahları daha kolay takip etmesine ve köy yollarında trafik güvenliğinin artırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor. Bolu İl Özel İdaresi ekiplerinin, kent genelinde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiYeniçağaEkonomiGüncelGeredeYaşamBoluSon Dakika

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