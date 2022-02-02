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Bolu'nun ithalatı ihracatını geçti - Son Dakika

Bolu'nun ithalatı ihracatını geçti

02.02.2022 13:27
Bolu'nun ithalatı ihracatını geçti

Bolu'da, bir önceki yıla göre ihracat yüzde 43,5 artarak 14 milyon 130 bin dolar, ithalat yüzde 54,5 artarak 18 milyon 994 bin dolar olarak gerçekleşti.

Bolu'da, bir önceki yıla göre ihracat yüzde 43,5 artarak 14 milyon 130 bin dolar, ithalat yüzde 54,5 artarak 18 milyon 994 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat yüzde 29,9 artarak 29 milyar 70 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, Bolu'da ihracat 2021 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,5 artarak 14 milyon 130 bin dolar, ithalat yüzde 54,5 artarak 18 milyon 994 bin dolar olarak kaydedildi. - BOLU

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Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, dolar, Bolu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bolu'nun ithalatı ihracatını geçti - Son Dakika Ekonomi


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