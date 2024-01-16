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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce'deki ORKÖY projelerinde köylülere destek verdi - Son Dakika
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce'deki ORKÖY projelerinde köylülere destek verdi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 2023 yılı ORKÖY projeleri kapsamında Düzce'de traktör, tomruk çekme vinci ve kesim motoru desteği sağladı. Toplamda 44 aileye 8 milyon 150 bin lira kredi desteği verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Düzce\'deki ORKÖY projelerinde köylülere destek verdi
16.01.2024 - 11:22,  Güncelleme: 11:34
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü 2023 yılı ORKÖY projelerinde Düzce'de 9 aileye traktör, 21 aileye tomruk çekme vinci ile 14 aileye kesim motoru ve koruyucu ekipman kredisi desteği verdi.

Orman Bölge Müdürlüğü'nün orman köylüsüne desteği devam ediyor. Bu çerçevede 7 köyde 9 aileye verilen traktör temini için 5 milyon 100 bin lira kredi kullandırıldı, bu kredilerin 1 milyon 20 bin lirasının hibe olarak verildiği. Aynı şekilde 12 köyde 21 aileye verilen tomruk çekme vinci (tambur) temini için 2 milyon 700 bin lira kredi kullandırıldı bu kredilerin 540 bin lirasının hibe olarak verildiği ve yine 3 köyde 14 aileye kesim motoru ve koruyucu ekipman temini için 350 bin lira kredi kullandırıldı bu kredilerin 70 bin lirasının hibe olarak verildiği bildirildi.

Düzce ilinde üretim mekanizasyon projeleri dahilinde toplamda 22 köyde 44 aileye verilen 8 milyon 150 bin lira kredi desteğinin 1 milyon 630 bin lirasının hibe olarak verildiğini söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk vatandaşların faizsiz olarak verilen bu kredileri, traktör için 7 yıl vade, tambur ile kesim motoru ve koruyucu ekipman için 5 yıl vade ile geri ödeyeceklerini belirtti.

Üretim işlerinde çalışan köylü sayısının azalmasından dolayı, üretim işlerinde mekanizasyona geçilmesi gerektiğini vurgulayan Mahmut Şentürk yıl boyunca üretim işi yapacak profesyonel üretim ekiplerinin oluşması için Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) üzerinden üretim makinesi ve ekipmanları alımı için 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da faizsiz kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Düzce, Bolu, Üretim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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