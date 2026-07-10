Bolvadin'de 100 milyon TL'lik süt tesisi yatırımı için imzalar atıldı - Son Dakika
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Bolvadin'de 100 milyon TL'lik süt tesisi yatırımı için imzalar atıldı

Bolvadin\'de 100 milyon TL\'lik süt tesisi yatırımı için imzalar atıldı
10.07.2026 10:27  Güncelleme: 10:29
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 100 milyon TL yatırımla kurulacak süt işleme tesisi, 50 kişiye istihdam sağlayacak ve bölgedeki hayvancılığa katma değer katacak.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ilçenin üretim ve istihdam gücüne büyük katkı sağlayacak modern bir süt işleme tesisi için resmi imzalar atıldı. Toplamda 100 milyon TL yatırım bedeline sahip olan proje tamamlandığında 50 kişi istihdam edilecek.

Bolvadin Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ve yatırımcı firma yetkilileri katıldı. Yapılan tahsis sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilecek olan "Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi" için Bolvadin OSB'de 5 bin 500 metrekarelik sanayi parseli tahsis edildi. Kurulacak olan modern tesisin kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçmesi ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine de ciddi bir katma değer sağlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Bolvadin, Ekonomi, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bolvadin'de 100 milyon TL'lik süt tesisi yatırımı için imzalar atıldı - Son Dakika

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