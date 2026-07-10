Bolvadin\'de 100 milyon TL\'lik süt tesisi yatırımı için imzalar atıldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), ilçenin üretim ve istihdam gücüne büyük katkı sağlayacak modern bir süt işleme tesisi için resmi imzalar atıldı. Toplamda 100 milyon TL yatırım bedeline sahip olan proje tamamlandığında 50 kişi istihdam edilecek.

Bolvadin Kaymakamlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine; Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ve yatırımcı firma yetkilileri katıldı. Yapılan tahsis sözleşmesi çerçevesinde hayata geçirilecek olan "Süt ve Süt Ürünleri İşleme Tesisi" için Bolvadin OSB'de 5 bin 500 metrekarelik sanayi parseli tahsis edildi. Kurulacak olan modern tesisin kısa sürede tamamlanarak faaliyete geçmesi ve bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine de ciddi bir katma değer sağlaması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR