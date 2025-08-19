BOM Karting Şampiyonada Birinci Oldu

Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nın 3. ayağında takımlar birinciliğini kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BOM Karting Takımı, Tuzla Karting Park'da gerçekleşen MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2025'te elde ettiği derecelerle takımlar birinciliği kupasının sahibi oldu.

Üç farklı kategoride podyum başarısı gösteren takım, bu sonuçla şampiyonadaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu. 17 Ağustos'ta gerçekleştirilen final yarışlarında Mini kategori pilotu Süleyman Cem Karakömür son dönemdeki istikrarlı performansına bir yenisini ekledi.

Takıma bir önceki yarışta katılan Junior kategori pilotu Demir Sağım kısa sürede gösterdiği uyumla dikkati çekerken, 2. ve 3. ayak yarışlarında sergilediği performansla takımın gücünü artırarak hafta sonunu üçüncülükle noktaladı.

Şampiyonanın en zorlu "Senior" kategorisinde mücadele eden Ayşe Çebi, hafta sonunu podyum birinciliğiyle tamamlarken, bu sonuç, hem bireysel başarısı hem de takımlar klasmanında BOM Karting'in yükselişinde önemli katkı sağladı.

Takımın diğer pilotlarından Junior kategori pilotu Miraç Gültegin hafta sonunu 14. sırada, Senior kategori pilotu Batuhan Emir Saraç ise 10. sırada noktaladı.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun dördüncü ayağı, 11 - 12 Ekim'de Uşak Karting Pisti'nde gerçekleştirilecek.