Erdoğan\'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı

Milyonlarca asgari ücretli yeni yıl öncesinde yapılacak zam oranına kilitlenirken, Ankara kulisleri bomba bir iddiayla sarsıldı. Asgari ücret tespit komisyonunun genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde 11 bin 402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamın üstüne 1000 TL'lik bir refah payı talimatı da verdiği ifade ediliyor.

BAKAN IŞIKHAN: TOPLANTI İÇİN HENÜZ KARAR ALMIŞ DEĞİLİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret 3. Toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorularına "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" yanıtını verdi. Bu açıklamanın ardından tüm gözler Ankara'ya çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

MİLYONLARIN GÖZÜ ANKARA'DAN GELECEK HABERDE

Yasa gereği yeni asgari ücret rakamının en geç 31 Aralık tarihine kadar belli olması gerekiyor. Bu kapsamda tek zam yapılacağı bildirilen asgari ücret 2024 rakamının hafta bitmeden açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Kabine Toplantısı öncesi taraflarla Külliye'de bir araya gelmesi ve heyetle kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon rakamları baz alınacak. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dokunuş yapılarak refah payı ile birlikte yeni asgari ücret belli olacak. Bu kapsamda buradaki en güçlü ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verdi. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak duyurulurken 6 aylık enflasyon da yüzde 37.76 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33.66 olarak gerçekleşmesi ise yıl sonunda TCMB'nin tahmininin yakalanacağının göstergesi oldu.

"YÜZDE 40 ZAMDA ANLAŞILDI, ERDOĞAN REFAH PAYI TALİMATI VERDİ"

Son gelen kulis bilgisine göre genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde tarafların 11 bin 402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştığı öğrenildi. Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı konusunda devreye girdiği de gelen kulis bilgileri arasında yer aldı. Erdoğan'ın asgari ücrete refah payı olarak uzlaşılan rakamın 1000 TL daha arttırılmasını istedi. Bu teklifin ardından bütçe ayarlamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına ivedilikle başlarken, zamda bakanlığın yanıtının beklendiği ifade ediliyor.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN 17 BİN LİRA CEPTE"

Milyonlar asgari ücrette zam oranının ne olacağını merak ederken, Ekonomi gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe asgari ücrete ilişkin, "17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor" dedi.