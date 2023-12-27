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Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı - Son Dakika
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Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı

7 milyondan fazla çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrilirken rakamın ne olacağı ise büyük merak konusu. Bakan Vedat Işıkhan yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak sorusuna, ''Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz'' yanıtını verirken, kulis bilgisine göre Erdoğan yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması gündemde olan yeni asgari ücret için 1000 TL de refah payı talimatı verdi.

27.12.2023 - 10:36,  Güncelleme: 11:21
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Milyonlarca asgari ücretli yeni yıl öncesinde yapılacak zam oranına kilitlenirken, Ankara kulisleri bomba bir iddiayla sarsıldı. Asgari ücret tespit komisyonunun genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde 11 bin 402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu rakamın üstüne 1000 TL'lik bir refah payı talimatı da verdiği ifade ediliyor.

BAKAN IŞIKHAN: TOPLANTI İÇİN HENÜZ KARAR ALMIŞ DEĞİLİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari Ücret 3. Toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak?" sorularına "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz" yanıtını verdi. Bu açıklamanın ardından tüm gözler Ankara'ya çevrildi.

Bomba kulis: Erdoğan yüzde 40 zamda anlaşılan asgari ücrete 1000 TL refah payı talimatı verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

MİLYONLARIN GÖZÜ ANKARA'DAN GELECEK HABERDE

Yasa gereği yeni asgari ücret rakamının en geç 31 Aralık tarihine kadar belli olması gerekiyor. Bu kapsamda tek zam yapılacağı bildirilen asgari ücret 2024 rakamının hafta bitmeden açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yılın son Kabine Toplantısı öncesi taraflarla Külliye'de bir araya gelmesi ve heyetle kamera karşısına geçmesi bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Asgari ücret zammı belirlenirken enflasyon rakamları baz alınacak. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son dokunuş yapılarak refah payı ile birlikte yeni asgari ücret belli olacak. Bu kapsamda buradaki en güçlü ipucunu ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verdi. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak duyurulurken 6 aylık enflasyon da yüzde 37.76 olarak hesaplandı. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33.66 olarak gerçekleşmesi ise yıl sonunda TCMB'nin tahmininin yakalanacağının göstergesi oldu.

Bomba kulis: Erdoğan yüzde 40 zamda anlaşılan asgari ücrete 1000 TL refah payı talimatı verdi

"YÜZDE 40 ZAMDA ANLAŞILDI, ERDOĞAN REFAH PAYI TALİMATI VERDİ"

Son gelen kulis bilgisine göre genel ekonomik dengeyi sarsmayacak şekilde tarafların 11 bin 402 TL olan net asgari ücret rakamının yüzde 40 artış ile 15 bin 962 liraya çıkarılması konusunda uzlaştığı öğrenildi. Ekonomi gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı konusunda devreye girdiği de gelen kulis bilgileri arasında yer aldı. Erdoğan'ın asgari ücrete refah payı olarak uzlaşılan rakamın 1000 TL daha arttırılmasını istedi. Bu teklifin ardından bütçe ayarlamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına ivedilikle başlarken, zamda bakanlığın yanıtının beklendiği ifade ediliyor.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN 17 BİN LİRA CEPTE"

Milyonlar asgari ücrette zam oranının ne olacağını merak ederken, Ekonomi gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe asgari ücrete ilişkin, "17 bin lira cepte. İşveren kendisini bu rakama hazırladı. Yani 17 bin lirayı makul görüyor. AK Parti yöneticileri de bundan 1 ay öncesine kadar 16.000 – 16.500 TL civarında beklentilerini paylaşıyordu. Fakat toplumsal beklenti 17 bin lirayı aştı. Yani sanki artık toplumsal bir mutabakat 17 bin liranın üzerinde oluşmuş gibi görünüyor" dedi.

Erdoğan\'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
YORUMLAR (14)
  • Fırat Duran: İyi iyi 2-3 günlük menemen malzemesi :) Yanıtla 122 18
  • Mehmet Yavuz: Az alkol iç 29 110
  • Alperen Umut: Kaç para istiyorsun 50 bin TL mi 14 125
  • Veysi Toprak: Maalesef iscinin düştüğü dramatik hal yuzbinler maaş alıp sarayda yaşayanlar çökmüş gibi bizede bu ücreti reva görüyorlar ben hakkımı helal etmiyorum. Yanıtla 116 10
  • tolga karabulut: Türkiye yüzyılı için indirim çağrıları neden yapıldı hiç düşündünüz mü firmalar da neden okey verdı ? Enflasyon düşük çıksın zam az olsun zaten 1 ocakdan sonra misli misli alıcakları için herkes yolunda yani :) Yanıtla 105 6
  • tolga karabulut: Enflasyonu düşük çıkarmak için türkiye yüzyılı adı altında indirim çağrıları yapılmıştı çoğu firma destek verdi neden destek verdi düşünen varmı amaç zam olucak enflasyon az çıksın ki az zam yapalım zaten 1 verip 5 alıcaklar 5 gün sonra :D Yanıtla 72 5
  • tolga karabulut: senin gibilerin Allah ömründen alsın hayvanlara versin hayvanlar sizin gibilerden daha değerli hiç olmazsa akıllı akmallar gibi değil 34 25
  • Serkan Basar: resmen bizle dalga geçiyorlar Yanıtla 44 2
  • Serkan Basar: resmen bizle t geçiyorlar bu rakamdan onu anladım Yanıtla 42 4
  • Metehan Polat: Ne kadar olsun istiyorsun kardesim ulkenin de bir ekonomisi var 3 26
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SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı - Son Dakika
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