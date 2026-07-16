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Borçlar Zirveye Ulaştı

16.07.2026 16:53
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Yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüş, tüketicilerin borçlarını artırarak 7 trilyon TL'ye çıkardı.

HABER: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Yüksek enflasyon ve alım gücünün düşmesi son 5 yılda vatandaşların borçlarının artmasına yol açtı. Tüketicilerin, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları temmuz ayının ilk haftasında, 97 milyar TL daha artarak, 7 trilyon 9 milyar liraya yükseldi. Bu tutar, 2021 yılında sadece 1 trilyon 25 milyar TL idi. Tüketicilerin, bankacılık sistemine olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları yıl başından bu yana toplam 1 trilyon 149 milyar TL arttı.

Türkiye, 2023 yılının haziran ayından bu yana enflasyonla mücadele programı uyguluyor ancak enflasyon bir türlü istenen düzeye inmiyor, açıklanan hedeflere ulaşılamıyor.

Merkez Bankası, bu yıl sonunda enflasyonunun yüzde 15-21 arasında kalacağını öngördü ve hedefini de yüzde 16 olarak ilan etti. Banka, mayıs ayında yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 50 oranında artırdı ve yüzde 24'e, yıl sonu enflasyon tahminini de yüzde 26'ya revize etti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 17,76  olarak kayıtlara geçti. Merkez Bankası'nın yeni hedefi olan yüzde 24'ün yüzde 74'ü altı ayda aşıldı. Enflasyonun yüzde 24 olabilmesi için kalan altı ayda toplam enflasyonun yüzde 5,3'ün, aylık ortalama enflasyonun yüzde 0,9'un altında kalması gerekiyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 26 tahmininin tutabilmesi için de altı aylık toplam enflasyonun yüzde 7'yi geçmemesi, bu dönemdeki aylık ortalamanın da yüzde 1,2'nin altında kalması zorunlu.

Uzmanlar,  bu hedeflin de tutmasının mümkün olmadığına işaret ederek, yıl sonunda enflasyonun yüzde 31-32 düzeylerinde gerçekleşmesini bekliyor.

BORÇTA TARİHİ ZİRVE

Yüksek enflasyon ortamında alım gücünün düşmesi, vatandaşların borç üstüne borç yapmasına yol açıyor.

Tüketicilerin, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları temmuz ayının ilk haftasında, 97 milyar TL daha artarak, 7 trilyon 9 milyar liraya yükseldi. Bireysel kredi borçları 3 trilyon 548 milyar TL'ye, kredi kartı borcu da 3 trilyon 461 milyar TL'ye çıktı.

Tüketicilerin, bankacılık sistemine olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları yıl başından bu yana toplam 1 trilyon 149 milyar TL arttı.

Bu tutar, 2021 yılında sadece 1 trilyon 25 milyar TL idi. 2022 yılında 1 trilyon 573, 2023 yılında 2 trilyon 727, 2024 yılında 3 trilyon 937, 2025 yılında 5 trilyon 858 milyar TL düzeyinde bulunuyordu.

Kaynak: ANKA

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