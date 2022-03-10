Moda Sahnesi, aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının ocak ayında 20 bin lira, şubat ayında ise 19 bin 270 lira gelmesine tepki göstererek sosyal medya hesaplarından faturaları ödemeyeceğini açıklamıştı.
Moda Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin lira gelmesine tepki göstererek, ''Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriğini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz'' açıklamasını yapmıştı.
Üst üste ihtarların gittiği Moda Sahnesi'nde bugün elektrikler kesildi. Moda Sahnesi tarafından yapılan açıklamada "Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz" denildi.
Son Dakika › Ekonomi › Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu - Son Dakika