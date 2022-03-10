Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu - Son Dakika
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Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu

10.03.2022 16:30
Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu

İstanbul'un en önemli tiyatro salonlarından bir olan Moda Sahnesi gelen19 bin 270 liralık elektrik faturasını ödeyemeyeceğini açıklamıştı. Faturaların ödenmemesi üzerine Moda Sahnesi'nin bugün elektriği kesildi. Tepkilerin yükselmesi üzerine elektrik dört saat sonra geri açıldı.

Moda Sahnesi, aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının ocak ayında 20 bin lira, şubat ayında ise 19 bin 270 lira gelmesine tepki göstererek sosyal medya hesaplarından faturaları ödemeyeceğini açıklamıştı.

FATURA 7 BİN LİRADAN 20 BİN LİRAYA ÇIKTI

Moda Sahnesi, Aralık ayında 7 bin lira gelen elektrik faturasının Ocak ayında 20 bin lira gelmesine tepki göstererek, ''Bu fahiş artış bir tiyatronun ödeme kapasitesini sınırlarını aşıyor. Bu fahiş elektriğini kabul etmiyoruz, bu nedenle faturayı ödemiyoruz'' açıklamasını yapmıştı.

"ELEKTRİĞİMİZ TEKRAR AÇILDI"

Üst üste ihtarların gittiği Moda Sahnesi'nde bugün elektrikler kesildi. Moda Sahnesi tarafından yapılan açıklamada "Gelen tepkiler üzerine elektriğimizi az önce gelip tekrar açtılar. Sesimize ses olan medya kuruluşlarına, muhabir arkadaşlarımıza, seyircilerimize, dostlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

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Son Dakika Ekonomi Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu - Son Dakika
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