Borsa Düşerken Döviz Kazandırdı - Son Dakika
Borsa Düşerken Döviz Kazandırdı

28.03.2026 11:22
Borsa İstanbul'da haftalık kayıplar yaşanırken, döviz değer kazandı; altın ise geriledi.

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve altın kaybettirdi, döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,68 düşüşle 12.698,19 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 12.601,60 puanı, en yüksek 13.168,16 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da aynı dönemde mali endeks yüzde 1,63 azalışla 17.723,75 puana, hizmetler endeksi yüzde 1,06 düşüşle 11.762,06 puana ve sanayi endeksi yüzde 2,86 değer kaybıyla 15.984,69 puana gerilerken, teknoloji endeksi de yüzde 1,97 azalışla 39.720,98 puana indi.

Ral Yatırım Holding en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da bu hafta en çok yükselen hisseler arasında yüzde 52,69 ile Ral Yatırım Holding ilk sırada yer aldı.

Ral Yatırım Holding'i yüzde 22,97 ile Tekfen Holding ve yüzde 9,93 ile Astor Enerji izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 20,04 ile Reeder Teknoloji, yüzde 18,26 ile Efor Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 16,57 ile TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 1 trilyon 508 milyar 220 milyon lirayla ASELSAN, 554 milyar 700 milyon lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ ve 531 milyar 300 milyon lirayla Garanti BBVA oldu.

Altın geriledi, döviz yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta sonuna göre yüzde 5,40 azalışla 6 bin 343 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,37 düşüşle 42 bin 748 liraya indi.

Çeyrek altının satış fiyatı da yüzde 5,40 değer kaybederek 10 bin 625 lira oldu.

Doların satış fiyatı yüzde 0,32 artarak 44,4600 liraya yükselirken, avronun satış fiyatı da yüzde 0,92 artışla 51,3080 lira oldu.

Geçen hafta 58,8450 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,59 yükselerek 59,1930 liraya çıktı.

İsviçre frangı da yüzde 0,23 artışla 55,9210 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa Düşerken Döviz Kazandırdı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:40
Resmen sıraya girdiler Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
Resmen sıraya girdiler! Yenildikleri maçtan sonra yaptıkları olay oldu
11:24
MHP’de neler oluyor Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
MHP'de neler oluyor? Önce kazan kaldırdı sonra paylaşımı geri çekti
11:12
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
Belediye başkan yardımcısından görme engelli vatandaşa şok cevap
10:57
Aleyna Kalaycıoğlu’nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu Resmen olacakları anlatmış
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış
10:41
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız
07:48
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj
SON DAKİKA: Borsa Düşerken Döviz Kazandırdı - Son Dakika
