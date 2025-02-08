Borsa Düşüşe Geçti

Ekonomi

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta birçok ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler açıklamayı planladığını duyurması sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,99 azalarak 44.303,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 azalışla 6.026,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,36 kayıpla 19.523,40 puana indi.

ABD'de tarife endişelerinin yeniden alevlenmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi yaptığı açıklamalarda, gelecek hafta birçok ülkeyi etkileyecek karşılıklı ticaretle ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. Bu konuda bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirten Trump, bunun herkesi etkileyeceğini ifade etti.

Japonya Başbakanı İşiba ile düzenlediği ortak basın toplantısında da bu konuya değinen Trump, mütekabiliyet esasına dayalı tarifeler olacağını kaydederek pazartesi veya salı günü bir toplantı yapacağını aktardı.

Trump'ın açıklamaları piyasalarda, ticaret savışının tırmanacağına dair endişeler arttı.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler de piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Ülkede açıklanan tüketici güven endeksi verisi, ABD'de tarife endişelerinin tüketicilerin enflasyon korkularını artırdığını ortaya koydu.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 67,8'e inerek Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının seyri için önemli olan tarım dışı istihdam verileri de istihdam artışı ocak ayında yavaşlasa da iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etti.

???????Ülkede tarım dışı istihdam ocakta 143 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den yüzde 4'e geriledi.

Tarım dışı istihdama ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi.

Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ocakta yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,48'e yükselirken, dolar endeksi yüzde 0,35 artışla 107,9 seviyesinden işlem gördü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bir sonraki faiz indirimine haziran ayından önce gitmeyeceğine yönelik beklentiler öne çıktı.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, iş gücü piyasasının soğuduğunu ancak sağlam kalmaya devam ettiğini ve faiz oranlarının bu yıl ılımlı bir şekilde düşebileceğini ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, son istihdam verilerini "sağlam" olarak nitelendirerek tam istihdama doğru bir hareketin göstergesi olduğunu kaydetti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler de son istihdam verilerinin "ne zayıflayan ne de aşırı ısınma belirtileri gösteren sağlıklı iş gücü piyasasıyla tutarlı" olduğunu belirtti. Yeni yönetimin politikalarının ekonomik etkileri konusunda belirsizlik olduğuna işaret eden Kugler, enflasyonun düşürülmesi konusunda son dönemde kaydedilen ilerlemenin yavaş ve düzensiz olduğunu ve enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini ifade etti. Kugler, politika faizini bir süre daha olduğu yerde tutmanın ihtiyatlı bir adım olduğunu belirtti.

Kurumsal tarafta da bilançolar yatırımcıların odağında bulunurken, perşembe günü piyasaların kapanmasının ardından finansal sonuçlarını açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri, şirketin net satış ve karının geçen yılın dördüncü çeyreğinde beklentileri aşmasına karşın bu yıla dair satış tahminlerinin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratması sonrası yüzde 4,1 değer kaybetti.

Kozmetik şirketi Elf Beauty'nin hisseleri de şirketin net satış ve kar tahminlerini düşürmesinin ardından yüzde 19,6 düştü.

Çevrim içi seyahat şirketi Expedia'nın hisseleri ise finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklentileri aşmasının ardından yüzde 17,3 değer kazandı.