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Ekonomi

Borsa Düşüşle Açıldı

23.06.2025 17:09
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ABD'nin İran'a hava saldırısı sonrası New York borsası negatif seyirle işlem gününe başladı.

NEW New York borsası, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısının ardından, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,07 azalışla 42.178,55 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 5.969,67 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,1 azalarak 19.427,01 puana geriledi.

Yatırımcılar, Orta Doğu'da artan gerilime dair haber akışını takip ederken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününün açılışında negatif seyir izlendi.

Bu arada, ABD, İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump saldırıların ardından yaptığı açıklamada "Ya barış olacak ya da İran için, İsrail'in ülkenin nükleer tesislerini ilk hedef almasından bu yana tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak." ifadesini kullandı.

İran ise ABD ile İsrail'in ülkenin nükleer programı konusunda diplomatik bir anlaşmaya varma çabalarını engellediğini savundu.

Analistler, Trump'ın "iki hafta içinde" İran konusunda karar vereceğini söylemesinin ardından saldırı kararı almasının daha fazla diplomasi bekleyen yatırımcıları şaşırttığını belirterek, ABD'nin İran'a askeri müdahalesinin Orta Doğu'da daha geniş çaplı çatışma endişelerini artırdığını kaydetti.

Yatırımcıların İran'ın tepkisini beklediğine işaret eden analistler, İran'ın, önemli ölçüde petrol sevkiyatının gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yönelik bir hamlesinin piyasalar için yıkıcı olabileceğini dile getirdi.

ABD'nin İran'daki nükleer tesislere hava saldırısı sonrasında savunma ve enerji hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.

Savunma şirketi Lockheed Martin'in hisseleri yüzde 0,5 ve Palantir Technologies'in hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı. Enerji şirketleri Chevron ve Exxon'un hisseleri de yüzde 1'in üzerinde artış kaydetti.

Öte yandan, yönetim kurulu 400 milyon dolara kadar hisse geri alımını onaylayan, Trump'ın medya şirketi Trump Media and Technology Group'un hisseleri yüzde 3 yükseldi.

Piyasalarda bu hafta jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ABD'nin ilk çeyrek nihai gayrisafi yurt içi hasıla verileri ve mayıs ayı kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın kongrede yapacağı sunum da yatırımcılarca yakından izlenecek.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Dow Jones, Politika, Ekonomi, Savunma, Enerji, Finans, Borsa, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa Düşüşle Açıldı - Son Dakika

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