Borsa Düşüşte, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Borsa Düşüşte, Petrol Fiyatları Yükseliyor

26.03.2026 23:59
New York borsası, Orta Doğu'daki gerilimler nedeniyle düşüş yaşarken petrol fiyatları yükseldi.

NEW New York borsası Orta Doğu'daki gerilime dair belirsizliğin sürmesiyle günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,01 azalarak 45.960,11 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,74 azalışla 6.477,16 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,38 düşüşle 21.408,08 puana indi.

Orta Doğu'daki çatışmaların durumuna ilişkin belirsizlikle petrol fiyatları yükselirken, pay piyasalarında negatif seyir izlendi.

ABD ile doğrudan müzakere etme niyetinde olmadıklarını belirten İranlı yetkililer, ancak ABD'nin çatışmaları sona erdirmeye yönelik planını inceleyeceklerine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İranlı müzakerecilerin "bir anlaşma için yalvardıklarını" ancak kamuoyu önünde ABD'nin teklifine "sadece baktıklarını" beyan ettiklerini öne sürdü.

Bunun yanlış olduğunu savunan Trump, "Çok geç olmadan, bir an evvel ciddileşseler iyi olur çünkü o an geldiğinde, geri dönüş olmayacak ve bu hiç de hoş olmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump, kabine toplantısında yaptığı konuşmada da İran ile devam eden müzakerelerin sonucunun artık Tahran'a bağlı olduğunu belirtti.

Petrol fiyatlarının daha fazla artacağını ve borsanın daha fazla düşeceğini düşündüğünü söyleyen Trump, ancak durumun "tahmin ettiği kadar ağır olmadığını"??????? öne sürdü.

Trump, enerji fiyatlarının biraz daha yükselebileceğini ifade ederek, "Ancak eskiden bulunduğu seviyeye ve muhtemelen daha da altına geri dönecek." diye konuştu.

Analistler, yatırımcıların çatışmaları sona erdirebilecek müzakerelere ilişkin iyimserliğinin azaldığını, bunun da piyasaları baskıladığını belirtti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 5,2 artarak 107,53 dolara çıktı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 94,16 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 21 Mart ile biten haftada 210 bine çıkmasına karşın beklentilerin biraz altında gerçekleşti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa Düşüşte, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Borsa Düşüşte, Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
