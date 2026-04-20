Borsa Gerilime Yanıt Verdi

20.04.2026 17:01
İran ABD çatışması sonrası New York borsası düşüşle başladı; petrol fiyatları yükseldi.

New York borsası, ABD donanmasının hafta sonu İran'a ait bir kargo gemisine müdahalede bulunmasının ardından iki ülke arasındaki gerilimin yeniden artmasıyla haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalarak 49.422,37 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 azalışla 7.117,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kayıpla 24.417,52 puana indi.

İran yönetiminin Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını duyurması sonrası geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, bölgede tansiyonun tekrardan yükselmesiyle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD donanmasının ablukasını aşmaya çalışan İran'a ait bir kargo gemisine ateş açarak müdahalede bulunduklarını bildirdi.

Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı kapatmakla eleştirdiği İran'ın anlaşma teklifini kabul etmemesi durumunda ülkedeki "her bir enerji santralini ve her bir köprüyü imha etme" tehdidinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise bugün yaptığı açıklamada Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile yapılması beklenen ikinci tur müzakerelere ilişkin Tahran yönetiminin henüz bir planının bulunmadığını söyledi.

ABD/İsrail-İran savaşıyla ilgili haber akışının yatırımcıların ana gündemi olmaya devam ettiğini belirten analistler, gerilimdeki sınırlı bir düşüşün dahi risk iştahını desteklediğini, tırmanışın ise piyasalarda hızla temkinli bir havaya yol açtığını kaydetti.

Bu gelişmelerle petrol fiyatları yükselirken, Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 3,9 artarak 93,98 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,9 artışla 87,97 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan, Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan gerilimin ekonomi ve şirket karlılıkları üzerindeki olası yansımalarını değerlendirmek üzere dikkatler bu hafta açıklanacak bilançolara çevrilirken, savunma şirketleri Lockheed Martin, RTX Corporation ve Northrop Grumman Corporation ile teknoloji tarafında IBM, Intel ve Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Orta Doğu, New York, Ekonomi, Finans, Enerji, Borsa, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
