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Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika

Borsa güne düşüşle başladı

19.01.2022 09:56
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 1.978,62 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 azalışla 1.978,62 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,21 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 1.978,62 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,04 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla bankacılık kazandırdı, en çok kaybettiren ise yüzde 2,39'la turizm oldu.

Artan jeopolitik risklerle dün öğleden sonra Borsa İstanbul'da satışlar derinleşti ve saat 17.32'de endekse bağlı devre kesici sisteminin çalışması ile seans tamamlanmış oldu. Böylece BIST 100 endeksi günü yüzde 5,08 değer kaybıyla 1.979,83 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya ile ABD ve NATO arasında artan Ukrayna gerginliği nedeniyle küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendiğini, konuya ilişkin gelişmelerin gündemin odağında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise İngiltere ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, tahvil piyasasının seyrinin de piyasaların yönü açısından kritik önem taşıdığına işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.020 ve 2.110 seviyelerinin direnç, 1.950 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Borsa İstanbul, England, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa güne düşüşle başladı - Son Dakika Ekonomi


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