Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,07 değer kaybıyla 2.408,08 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,93 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,83 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,99 ile madencilik oldu.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de TÜFE aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 9,1 artarak beklentileri oldukça geride bıraktı.

Veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonu kontrol altına almak amacıyla sıkılaştırıcı politikalarında daha da şahinleşebileceği endişesi risk algısının artmasına sebep oldu.

Para piyasalarında Fed'in temmuz toplantısında yüzde 30 ihtimalle 100 baz puan, eylül toplantısında ise yüzde 55 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı.

Analistler, ABD'de bu akşam Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir süre devam edebileceğini, yatırımcıların temkinli hareket etmesinin faydalı olacağını bildirdi.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Japonya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artmasını bekliyor.

Ekonomistler, mayısta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 10,2 artacağını öngörüyor.