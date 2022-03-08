Borsa günü yükselişle tamamladı - Son Dakika
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Borsa günü yükselişle tamamladı

08.03.2022 18:17
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 2.011,35 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kazanarak 2.011,35 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,83 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Rusya- Ukrayna savaşına dair gelişmelerin yatırımcı fiyatlamalarında temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, emtia fiyatlarının seyrinin de enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yönetimi açısından yakından takip edildiğini söyledi.

Rusya'dan petrol ithalatına kısıtlama getirilebileceğine ilişkin açıklamalarla yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı, 130 dolar seviyelerini gördü.

ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün yerel saatle 10.45'te (TSİ 18.45) yapacağı konuşmada Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'dan ithal edilen petrole yasak getireceklerini açıklamasının beklendiği bildirildi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Japonya'da büyüme ve Çin'de enflasyonun öne çıkacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.040 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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