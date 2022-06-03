Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü - Son Dakika
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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

03.06.2022 13:06
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.623,17 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.623,17 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında 2.623,17 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,02 ve 0,46 puan değer kazancıyla 2.602,02 puan oldu. Toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile tekstil deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kaydedildi.

Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin enflasyon baskısının azalabileceğine işaret etmesiyle küresel risk iştahının arttığını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ve hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.620 ve 2.650 seviyelerinin direnç, 2.560 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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Borsa günü rekor seviyede kapattı Borsa günü rekor seviyede kapattı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

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