Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,05 artışla 2.032,49 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında en düşük 2.016,49, en yüksek 2.042,93 puanı gören BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,04 puan değer kazanarak 2.032,49 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 20,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,02 ile iletişim oldu

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısının risk iştahını azalttığını belirtti.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların temkinli davrandığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.