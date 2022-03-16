Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

16.03.2022 13:13
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 2.094,97 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,75 artışla 2.094,97 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,59 puan değer kazanarak 2.094,97 puana çıktı. Toplam işlem hacmi 11,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,63 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,38'le turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,51'le bilişim oldu.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklanacak kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmeleri öncesinde piyasalarda risk iştahının yüksek seyrettiğini söyledi.

Rusya- Ukrayna savaşı kapsamında bugün devam eden müzakerelere ilişkin haber akışının da yakından takip edildiğini aktaran analistler, emtia ve tahvil piyasalarındaki oynaklığın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi ve ABD'de perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Fed'in bu akşam 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakılırken, karar metninde gelecek dönemde normalleşme sürecinin hızı ve boyutunun nasıl seyredeceğine yönelik ipuçları aranacak. Yatırımcılar ayrıca, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajları da takip edecek.

YORUMLAR
500
Bugün açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi dolar 14,66 seviyelerinden işleme alınıyor Bugün açıklanacak Fed'in faiz kararı öncesi dolar 14,66 seviyelerinden işleme alınıyor Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak Piyasalar Fed kararını bekliyor! Saat 21.00'de başlayacak

Tam Gemi Şok Denemeleri, Borsa İstanbul, Turizm, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
13:15 Temizlik işçisi parkta temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu cüzdanı belediye başkanına teslim etti
13:00 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan açıkladı: Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
12:55 Başkan Çebi'den taraftarı heyecanlandıran sözler: Talisca olabilir, neden olmasın? Daha iyisi de olabilir
12:54 Bakan Soylu'dan, Kılıçdaroğlu'nun "uyuşturucu baronları" iddiasına sert tepki: Patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz
12:48 Hazine Bakanı'ndan çarpıcı açıklama: Bizi en çok petrol ve emtia fiyatları ile enflasyon yoruyor
12:40 Almanya'da korkunç olay! Ukrayna'daki savaştan kaçan genç kıza toplu cinsel şiddet uygulandı
12:32 Hepsijet çalışanları kazandı: Paket ücretleri artırıldı, yakıt desteği geldi
12:30 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Görüşmeler zorlu geçti ama Ukrayna ile anlaşmaya yakınız
12:18 Ticaret Bakanlığı'ndan çimento sektörüne inceleme
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 13:21:23. #1.11#
SON DAKİKA: Borsa günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement